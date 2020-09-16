《鍾之日記》世貿裁決美犯規，人幣強勢再攀高

《鍾之日記》９月１６日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



世界貿易組織周二（１５日）裁定美國２０１８年向中國２０００億美元商品徵收關稅決定

，違反全球貿易規則。中國商務部認為世貿專家組客觀公正，希望美方充分尊重裁決和以規則為

基礎的多邊貿易體制。不過，美國貿易代表萊特希澤反駁，報告反證世貿無法阻止中國的違規貿

易行為，並強調美國加稅決定合理，美國總統特朗普周二則表示，會關注有關裁決，重申不喜歡

世貿組織，更就裁決放言「要對世貿有所行動」，似乎正醞釀又一「退群」行動。



＊中港股市止步三連升＊



市場預期有關裁決對美國實際影響不大，隔晚美股靠穩，香江魚缸高開９１點，惟重磅股普

遍走低，匯控（００００５）六連跌失守３２元，創２０１６年中以來新低；部分地產股及中資

金融股走勢偏軟，加上Ａ股同樣走低，恆指最終收跌７點或０﹒０３％，報２４７２５點，主板

成交１０２９﹒９１億元，少１１﹒１７％。

滬深股市今日止步三連升且成交大縮，滬綜指盤中一度倒升，突破三千三至３３０２﹒４６

點，惟該位置遇強阻力，午後軍工及白酒板塊亦加入跌市大軍，滬綜指全日跌０﹒３６％，報

３２８３﹒９２點。深成指則全日跌１﹒０１％。兩市全日成交６８４３億元人民幣，按日減少

５﹒７％，再刷新３個月新低。



＊人民幣節節高，紙業股連日漲＊



人民幣持續走高，中間價今日報６﹒７８２５，較上個交易日升３９７點子，實現三連升，

創２０１９年５月９日以來逾十六個月最高。人民幣相關股份例如航空股、內房股及紙品股均水

漲船高。人民幣升值加上近期油價偏軟，帶動三大中資航空股股價三連漲。南方航空

（０１０５５）曾創今年一月以來新高，全日升０﹒４％；東方航空（００６７０）漲１﹒６％

，中國國航（００７５３）升０﹒９％。

人幣上升有助降低造紙原材料的進口成本，對匯率敏感的紙品股繼續受捧。其中，理文造紙

（０２３１４）此前獲麥格理重申「跑贏大市」評級，目標價為７元，今日飆１１﹒４％，報

５﹒４６元，連升３日累升超過兩成；玖龍紙業（０２６８９）升３﹒１％，連升５日。

債務佔比較重的內房板塊亦隨著人民幣上升而逐步修復估值。萬科企業（０２２０２）升

２﹒３％，華潤置地（０１１０９）更升３﹒１％，惟恆大（０３３３３）挫３﹒８％，融創軟

０﹒９％。

中銀證券全球首席經濟學家、外匯局原國際收支司司長管濤發表報告指，目前境內外市場人

民幣匯率升值趨勢尚未確立，但在全球大放水背景下，中國可能面臨新一輪資本流入以及由此帶

來的人民幣升值壓力。

至於人民幣創逾逾十六個月新高，是否表現強？《路透》引述數據認為，年內至今人民幣表

現只是中規中矩，年內美元指數下跌３﹒６５％，而同期人幣升２﹒７％，日圓升２﹒８１％，

澳元升超４％，歐元則累升超６％，成為年內明星強勢貨幣。



＊自家５納米晶片面世，港蘋概股無受惠＊



蘋果周二（１５日）舉行產品發布會，推出新智能手錶、平板電腦，以及新捆綁訂閱服務，

但未公布新手機，創八年來首次。市場消息指，新ｉＰｈｏｎｅ或下月才發布。

今次發布會比較令人注視的產品為新ｉＰａｄ Ａｉｒ，香港售價為４７９９港元起，下月

開賣。新機首次搭載５納米 Ａ１４ Ｂｉｏｎｉｃ晶片，一改以往新晶片先用於ｉＰｈｏｎｅ

的慣例，而５納米晶片在電子產品中量產更是領先全球。

究竟蘋果新晶片有幾勁？據蘋果介紹，Ａ１４ Ｂｉｏｎｉｃ晶片是全球首款以５納米製程

製造的ＳｏＣ晶片，內含的電晶體數量高達１１８億顆，搭載６核心處理器，比上一代７納米的

Ａ１２晶片運算速度提升４０％，每秒運算次數可達１１兆次。蘋果聲稱，新晶片的運算速度較

市場上大部分主流Ｗｉｎｄｏｗｓ手提電腦快２倍、比所有安卓平板快３倍、更較Ｃｈｒｏｍｅ

ｂｏｏｋ快６倍。外媒估計，該晶片亦會搭載在下月發布的新ｉＰｈｏｎｅ上。

新晶片據悉採用台積電領先業界的５納米工藝，蘋果發布會後，台積電美股收漲６﹒７％至

紀錄高位，台積電台股今日亦創新高，並對指數貢獻最大，收漲２﹒９％，創７月２７日以來最

大升幅。台積電帶動下，台股今日收報１２９７６﹒７６點，創歷史新高。

不過，新ｉＰｈｏｎｅ未有驚喜登場，此前提早炒高的蘋概港股今日普遍散水，比亞迪電子

（００２８５）挫３﹒２％，高偉電子（０１４１５）跌２％，舜宇（０２３８２）跌０﹒８％

，瑞聲科技（０２０１８）亦軟０﹒５％。



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