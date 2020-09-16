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16/09/2020 13:39

【聚焦人幣】管濤：中國面臨新一輪資本流入，人民幣具升值壓力

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中銀證券全球首席經濟學家、國外管局原國際收支司司長管濤
表示，目前境內外市場人民幣匯率升值趨勢尚未確立，但在全球大放水背景下，中國可能面臨新
一輪資本流入以及由此帶來的人民幣升值壓力。在靈活匯率機制下，如果容忍匯率升值，可能會
出現匯率超調風險；但如果阻止匯率升值，則又可能會出現資產泡沫風險。在靈活匯率機制下，
緩解匯率升值壓力沒有好的答案。
　　結合中國當前的特點，管濤和朱啟兵在報告中稱，在中國資本市場開放程度不斷擴大的背景
下，國際短期資本流動日益頻繁。這種順周期的短期資本流動會加劇人民幣匯率波動。如果堅持
正常的貨幣政策空間，維持高利率，容忍匯率過快升值，可能會打擊中國出口，促使國內需求向
外轉換，並加速國內產業轉移；如果隨大流採取低利率政策，阻止匯率過快升值，又可能會帶來
信貸膨脹、資產泡沫甚至通貨膨脹的風險。這些都是本輪全球大放水可能對中國帶來的挑戰。
　　為此，管濤和朱啟兵建議，應對人民幣可能再次面臨的升值壓力，需要採取一攬子措施，包
括堅持制度型對外開放，深化匯率市場化改革，推進金融雙向開放，加快國內資本市場建設，健
全宏觀調控機制，以及加快經濟轉型升級。（ｗｌ）

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