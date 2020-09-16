《投資智慧－鄧聲興》內地電商龍頭陸續進軍二類電商市場

《投資智慧》中國各大電商龍頭陸續進軍二類電商市場，因為消費增長動力正從一、二線城

市向三、四線及城鎮轉移。阿里巴巴（０９９８８）創始人馬雲在第三屆重慶智博會上表示，「

過去美國人靠３億人的內需撬動了世界經濟，未來是中國１４億人口的內需會推動世界經濟的發

展。」他認為，中國１４億人口的內需遠遠沒有被發掘，因為內需消費不僅僅是富人的消費，低

收入人群的消費才是實實在在可持續的內需力量。中國三、四、五線城市有巨大的市場和潛力，

一定要找到３００個１００萬人口的城市和１００個３００萬人口的城市，對這些城市的數字基

礎設施進行改造，這些城市數字消費的發展，將是推動下一輪經濟發展的發動機。



二類電商即是泛指在今日頭條、抖音、廣點通、智匯推百度、快手等移動廣告平台上，透過

廣告推送作銷售的商家，以包郵和貨到付款作為交易形式為主。有別於淘寶、京東

（０９６１８）等一類電商，二類電商是夾雜在信息流中間的產品廣告。整體的供應鏈流程為商

家選貨、廣告平台獲取訂單、商家發貨、買家簽收付款（拒簽退貨），整個流程短及用戶流量高

。同時，二類電商的簡單流程亦有助降低網購的門檻，有別於消費者在淘寶、京東購物需要主動

搜索及被動推薦，在二類電商變成了被動地接收購物信息；消費者從查看商品詳情到下單成功，

購買流程不超過２步；快遞到付的形式，吸引不信任電子支付的消費者，特別是低線城市的用戶

群。二類電商平台上的商家多數以貨到付款的形式，遷就不習慣使用預付的用戶。簡單來說，大

眾用戶在使用抖音消磨時間，用微信閱讀公眾號、朋友圈中透過推送產品廣告，進行精準推送，

每個人看到的是不一樣的商品。這些廣告都有幾個共同特徵：一張產品圖，上面壓著醒目的紅底

白色大字，突出的是超低價和速成的產品功效。



對於吸引低線城市的用戶，京東「下沉三四線」的策略正是希望進一步擴展三、四線城市。

據京東大數據研究院首席數據官劉暉介紹，今年京東「６１８」大促銷期間有７１％新用戶來自

下沉市場。下沉市場即是三線及以下城市、縣鎮與農村地區的市場。中國的三線以下城市和地區

有７０％的人口。事實上，京東今年上半年錄得手機每日活躍用戶達到４億名，按年增加四成。

數據反映集團在內地線上電商市場的佔有率明顯提升，而集團擴展三四線城市有望成為下半年銷

售動力持續。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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