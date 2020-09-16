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即市新聞

16/09/2020 13:06

《樓市亮話－湯文亮》跟著地產商的步伐去賣樓

　　《樓市亮話》有老友請食飯，不過無事不登，佢話打算賣樓，價錢是其次，當然是合理價，
幾時是最好時間，我話現在就是最好時間，這不是敷衍的說話，賣樓是要顧及市場購買力，如果
市場購買力澎湃，就算樓價未達業主要求，但亦很容易賣出，如果市場購買力不足，就算業主願
意降價，亦很難賣走。

　　老友話很難知道市場上購買力是否澎湃，我話現在可以賣樓，唔通現在市場上購買力澎湃，
老實說，一般人當然唔知道市場上購買力幾時澎湃，但地產商以及物業代理知道，當地產商賣新
樓，除非是個別地產商急於套現，否則應該是市場上充滿購買力，所以，一般業主如果有急須賣
樓，就應該與地產商同步進行，當然，樓價是不能太苛求。

　　老友話同意我的論點，但不能夠接受，與地產商同步賣樓，即是同地產商爭市場，贏的機會
很渺茫，老友的說話我同意，但市場上不是每一個買家有興趣買新樓，甚至很多人不喜歡買新樓
，二手樓業主以為同地產商競爭，這是一個錯誤想法，地產商的新樓盤是引起市民買樓興趣，二
手樓業主只是趁機會賣樓，兩者的衝突不大，如果私人業主害怕地產商，就有機會錯失良機。
　《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》
　
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