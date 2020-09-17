《缸邊嫺談－黃惠嫺》消費數據回暖，窺探消費模式改變及受惠板塊

《缸邊嫺談》透過中國國家統計局公布的數據，不但有助投資者了解內地消費復甦的整體情

況，並可在細分消費項目中找出率先受惠的消費品及消費模式，從而了解市場趨勢。

２０２０年８月份，內地社會消費品零售總額為３３５７１億元（人民幣．下同），同比增

長０﹒５％，環比增長１﹒２５％。今年首８個月，社會消費品零售總額為２３８０２９億元，

同比下跌８﹒６％，跌幅較首７個月收窄１﹒３個百分點。從消費類型看，８月份商品零售為

２９９５１億元，同比增長１﹒５％，增速較７月份提高１﹒３個百分點。

再從消費渠道看，今年１至８月全國網上零售額為７０３２６億元，同比增長９﹒５％，較

１至７月提高０﹒５個百分點。其中，實物商品零售額同比增長１５﹒８％至５８６５１億元，

佔社會消費品零售總額的比重為２４﹒６％，即每１００元實物商品消費中，就有２４﹒６元來

自網上購物。而在實物商品網上零售額中，吃類、穿類和用類商品同比分別增長３５﹒４％、

１﹒１％和１８﹒３％。



＊政府全方位推動居民消費＊



根據官方公布數據，８月份的社會消費品零售額是今年以來首次錄得正增長，其中商品零售

、網上消費表現較佳，網上實物商品零售中又以吃類及用類商品消費的增長較大。內地消費數據

出現以上特徵，或因為疫情加速了消費者行為的改變，特別是由線下轉為線上消費，令今年以來

線上銷售增速加快。在疫情仍未完全消退下，生鮮電商、門店到家等線上零售業務迅速發展，線

上購物有望保持較快增長。

從經濟增長的角度看，消費仍然是推動經濟增長的一大重要因素。為進一步促進消費回升，

由疫情爆發至今，中國政府已多次出台鼓勵消費的政策或措施，當中包括２０２０年３月１３日

，中國國家發展改革委等２３個部門聯合發布《關於促進消費擴容提質加快形成強大國內市場的

實施意見》，以及中國國家商務部於３月１８日介紹為鼓勵消費、釋放消費潛能擬採取的具體措

施。

２０２０年９月９日至１０月８日，中國國家商務部與相關部門和地方政府，於全國１７９

個重點城市開展全國「消費促進月」活動，透過組織超過２８００場線上線下相融合的重點活動

，超過１０萬家企業、涉及超過２００萬個到實體門店和線上商戶積極參與，全方位推動居民消

費。期間，各地政府會投入專項資金，向居民發放消費券或特定產品的消費補貼，相關金融機構

亦會提升消費金融支持力度予以配合，從而推動消費市場全面回暖。



＊抑壓消費力或呈爆發性增長＊



相信在疫情期間以至回復平靜後，受影響最少及最受惠的會是生活類商品，如售賣生鮮品、

食品飲料、日常生活用品及必需品，尤其是具有線上銷售服務的超市，生意額有較大增長。而因

應疫情爆發所出現的新消費模式及習慣，一些集合多個小微企業的電商平台生意額亦有望錄得顯

著增幅。

自疫情爆發開始，超市百貨板塊的升勢已大幅跑贏恆指走勢，特別是在疫情進入高峰期間，

在嚴謹的防疫模式之下，超市百貨板塊升勢更為凌厲。踏入下半年，內地將迎來多個黃金消費高

峰期，待疫情進一步緩和，經濟逐漸恢復後，抑壓多時的消費力或會呈現爆發性增長，再加上促

進消費的政策支持力度不斷加大，以及疫情對市民購買生活用品及食品的習慣造成一定改變，建

議投資者可留意擁有完善供應鏈、線上購物平台、多元化商品結構及物流中心的超市百貨企業。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份



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