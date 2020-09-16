《日入而息》螞蟻爭取下周批准上市，港府促美撤禁港貨標香港製造

《今天重點》﹡螞蟻集團據報爭取香港上市最快下周獲批；傳螞蟻集團要求部分投行安排科

技板塊分析師參與研究

﹡港元再觸強方價，金管局續向市場注資１５﹒５億港元

﹡邱騰華稱反對輸美禁「香港製造」，約見美領事促撤回；邱騰華稱因旅遊業

界困境，政府改以職員數目發放津貼

﹡發改委表示８月全社會貨運量同比增４﹒８％，增速加快；８月發電量增

６﹒８％，用電量增７﹒７％；８月審批固投項目６個，總投資８８２億；

加快建設５Ｇ、一體化數據中心等新基建；外企外遷是正常市場行為，在華

投資信心沒變；抓緊修訂鼓勵外商投資產業目錄，將擴大範圍；投資有望延

續回穩向好的總體態勢；發改委回應蔬菜價格上漲：料供應短期內恢復價格

回落



《即日市況》﹡港股窄幅上落收跌７點報２４７２５點，科指升８１點



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒３６％止步三連升，成交創３個月新低



《美元匯價》﹡菅義偉料跟隨安倍政策，美元跌近１０５；歐元最新報１﹒１８６８╱

７０，日圓最新報１０４﹒９９╱１０５﹒０１



《公司業績》﹡創新電子（０８３４６）年度虧損擴大至１４１９萬元，不派息



《公司資訊》﹡螞蟻集團據報爭取香港上市最快下周獲批

﹡永明金融表示今年延期年金類型及較為短線的儲蓄產品需求增加

﹡樂享互動（０６９８８）擬以接近上限２﹒８８元定價，下周三上市

﹡宏基資本（０２２８８）今早宣布停牌，待刊內幕消息

﹡佰悅集團（０８５４５）擬合作產銷疫情相關衛生產品

﹡長和（００００１）英國電信訊公司Ｔｈｒｅｅ裁員約２８０人

﹡阿里巴巴（０９９８８）揭幕新製造數字工廠

﹡明源雲（００９０９）據報提前明天結束香港ＩＰＯ認購

﹡敘福樓（０１９７８）第三輪資助額較少，不看好年底傳統旺季

﹡國投集團（０１３８６）遭呈請人申請清盤，公司拖欠３６２６萬

﹡復星旅文（０１９９２）旗下Ｔｈｏｍａｓ Ｃｏｏｋ英國重新啟動

﹡銀城國際（０１９０２）附屬斥近１２億元人民幣購杭州市臨安區發展項目

及其債務

﹡黛麗斯（００３３３）出售物業予永卓國際，涉資２８００萬元

﹡證監會對國際家居零售（０１３７３）主席就涉嫌違反《收購守則》展開紀

律研訊

﹡雅天妮（００７８９）有意於中國開展大健康業務，正物色合適項目及供應

商

﹡Ｒｉｍｂａｃｏ（０１９５３）不知悉有關股價或成交量變動之任何原因

﹡漢港控股（０１６６３）主要股東汪林冰購入３６﹒８萬股公司普通股

﹡東軟教育（０９６１６）明起招股，入場費５０２６﹒１４元



《國企紅籌》﹡北京首都機場（００６９４）發行１３億元人民幣３﹒７４％三年期中期票

據

﹡濰柴動力（０２３３８）發布全球首款熱效率突破５０％商業化柴油機

﹡中國光大國際（００２５７）更名為中國光大環境，本月１８日生效



《神州民企》﹡研祥智能（０２３０８）通過Ｈ股退市計劃

﹡神州控股（００８６１）不排除在不久將來到科創板上市，正作考慮

﹡騰訊（００７００）兩款遊戲蟬聯全球手遊收入榜冠亞軍

﹡海通國際（００６６５）委任吳家聰為投行業務副主席



《中國要聞》﹡天山生物表示假配資網站使用境外服務器，智本難以維權

﹡管濤稱中國面臨新一輪資本流入，人民幣具升值壓力

﹡互聯網保險中介平台榜單：騰訊微保、螞蟻保險居冠亞

﹡內地電影院下周五起每場上座率放寬至不超７５％

﹡人行１２００億逆回購利率持平，零投放零回籠

﹡工信部調研重慶半導體等行業，要求保持供應鏈穩定

﹡企業債違約佔存量０﹒２％，發改委推債券註冊制改革

﹡發改委表示８月全社會貨運量同比增４﹒８％，增速加快；８月發電量增

６﹒８％，用電量增７﹒７％；８月審批固投項目６個，總投資８８２億；

加快建設５Ｇ、一體化數據中心等新基建；外企外遷是正常市場行為，在華

投資信心沒變；抓緊修訂鼓勵外商投資產業目錄，將擴大範圍；投資有望延

續回穩向好的總體態勢；發改委回應蔬菜價格上漲：料供應短期內恢復價格

回落

﹡上海出台行動計劃，做好三歲以下幼兒托育服務工作

﹡上海證監局聯合上海公安打擊非法證券期貨活動

﹡螞蟻集團將在首屆外灘大會上發布區塊鏈顛覆性平台

﹡深圳發布穩外貿穩外資３０條措施，保障供應鏈暢通運轉

﹡印官員指解放軍在邊境緊張地區鋪設光纖，中國否認

﹡中通快遞集資不超過１２１億元，發售價最高２６８元

﹡海航集團法定代表人陳峰被限制高消費

﹡蓬佩奧稱相信西方供應商可在５Ｇ領域成華為競爭對手

﹡麒麟晶片成絕版，華為手機缺貨內地零售價急漲

﹡華為斥４億二人民幣購東莞６萬平方米土地，鄰松山湖總部

﹡美國撤銷向加拿大入口鋁材加徵關稅

﹡外長王毅稱願與蒙古國探討簽署雙邊自貿協定

﹡去年中國零售百強出爐，天貓、京東、拼多多排名前三

﹡乘聯會表示內地９月第二周乘用車日均零售增長３９％

﹡銀保監發文規範小額貸款公司融資，鼓勵降低貸款利率

﹡環時海外版社評籲各國審慎調查輝達收購ＡＲＭ案

﹡外交部讚賞世貿裁決，指破壞國際規則的正是美方自己

﹡中央結算與ＩＳＤＡ協會首次合作，發布聯合白皮書

﹡經合組織調高今年全球經濟預測至收縮４﹒５％，中國增長１﹒８％



《寶島快訊》﹡台股收報１２９７６點歷史新高，台積電大漲２﹒９％



《其他消息》﹡周梓樂死因研訊１１月召開，擬首度引入虛擬實景

﹡中總歡迎第三輪抗疫基金推出，建議租金補貼中小企

﹡政府向非住宅物業單位進一步寬減差餉

﹡科技園向租戶提供７５％租金寬免，初創公司獲補助

﹡渣打香港歡迎「中小企融資擔保計劃」優化措施

﹡數碼港及科技園下月起再提供為期半年七成半租金減免

﹡岑子杰佐敦遇襲案，兩被告押後至下周一判刑

﹡邱騰華稱因旅遊業界困境，政府改以職員數目發放津貼

﹡屋宇署７月批出１９份建築圖則及１７份入伙紙

﹡新居屋截至昨午暫收表６﹒９萬份，超額認購近９倍

﹡李嘉誠基金會捐１﹒７億支持科技項目，助港提升競爭力

﹡深股通額度全日流走５﹒４億元；滬股通額度全日用３０億元，陸股通淨流

入７﹒４億

﹡銀聯國際在港澳地區推出網上支付功能Ｃｌｉｃｋ ｔｏ Ｐａｙ

﹡渣打溫拓思稱香港全球金融中心地位「非常非常安全」

﹡易順達融資前ＣＥＯ冼易被證監會禁止重投業界２０個月



《大國博弈》﹡邱騰華稱反對輸美禁「香港製造」，約見美領事促撤回

﹡美核武實驗室專家承認隱瞞參與千人計劃，處５年緩刑

﹡美國官員仍在考慮禁新疆棉花進口，稱美國民眾會理解

﹡美國副國務卿將訪台，國台辦：警惕民進黨甘當魚肉

﹡中國駐澳使館涉政治滲透被查，中方斥不要製造新麻煩

﹡優聯集團遭美國制裁，汪文斌稱美國的黑手伸得太長了



《新冠肺炎》﹡兩緬甸女子偷渡入境後確診，雲南邊境縣市啟戰時狀態

﹡中國暫停第二家美國禽肉加工廠產品進口

﹡美國總統特朗普稱疫苗或在三周至四周後推出

﹡中華電力（００００２）以最短時間完成竹篙灣檢疫中心供電項目

﹡屯門有小學因學生確診暫停今日小六復課

﹡永明金融表示調查顯示疫情下港人理財態度審慎

﹡徐英偉視察黃泥涌體育館，康文署分階段重開體育場地

﹡梁子超稱放寬措施後風險上升，提醒市民外出適可而止

﹡陳肇始等官員致感謝卡，歡送內地支援隊離開

﹡醫管局表示周五起派發樣本收集包診所增至３１間

﹡強生疫苗測試有接種者憂慮不良反應退出

﹡６９歲男子違反強制檢疫令判囚６日

﹡試劑被控侵權，華大基因承諾暫不供應予新客戶；胡定旭稱華昇有興趣參與

港康碼檢測，私營檢測費或可降至千元以下

（ｚｚ）

