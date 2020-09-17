《油金掠影》颶風導致停產油價漲逾４％，聯儲重申鴿派金創兩周高

《經濟通通訊社１７日專訊》颶風「薩利」影響美國原油停產，加上當地原油和汽油庫存下

降，油價急漲逾４％。布油期貨收漲４﹒２％至４２﹒２２元（美元﹒下同），美國原油期貨收

升４﹒９％報４０﹒１６元。

美國能源信息署（ＥＩＡ）指出，美國原油上周庫存為４月以來最低，可減４４０萬桶至４

﹒９６億桶，較分析師估算增約１３０萬桶表現理想。美國汽油庫存亦減４０萬桶，較分析師預

算多兩倍。而產能利用率則揚４個百分點。



＊金價創兩周高後現回吐＊



美聯儲政策決定即將出爐，金價周三（１６日）上漲，現貨金早前一度觸及９月２日以來，

即將兩周高位１９７３﹒１６元，惟現時則軟０﹒０７％至１９５７﹒９５元。而美國黃金期貨

收升０﹒２％，報１９７０﹒５元。

聯儲局周三發表最新政策聲明，並一如預期將利率維持在近零水平，並承諾將保持利率不變

，直到通脹處於在一段長時間內適度超過２％通脹目標的軌道上，即利率將保持不變最少到２０

２３年，另外儲局亦上調今年經濟增長預測。

美國８月消費者支出有所放緩，主要由於當地人減少領取失業救濟金，使一項重要的零售銷

售指標意外下滑，證明經濟復甦仍面對一定困難。同時由於低利率會令公債收益率和美元受壓，

帶動黃金的吸引力。

其他貴金屬方面，白銀曾跌０﹒２％至２７﹒１９元，現報２７﹒１４元；而鈀金則現跌０

﹒０９％，至２３９６﹒７５元。（ｊｃ）

