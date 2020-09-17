《國金與投資－曾廣標》「特不靠譜」弱勢也可贏？

《國金與投資》世紀疫症在中國大陸以外還是反反覆覆，當政者在抗疫和振興經濟之間費思

量，近期美國的每天新增疫情曾經回落至３萬宗以下，不過，隨著特朗普鼓勵復工復課及恢復社

交活動，美國最新的疫情又回升至接近４萬宗。歐洲也出現類似的反彈情況。



＊歐美疫情輪流反彈＊



西班牙和英國在放寬限聚令之後疫情再增，而法國每日新增數字升至接近１萬，主張解封的

總理卡斯泰在視察環法單車比賽後，因與中招者有緊密接解，近日正進行隔離。卡斯泰在７月才

接任總理，推動解封，怎知可能被感染。現時，歐洲每日的新增個案也接近３萬宗了，與美國也

相差不遠。



在美國，如何應對疫情成為大選焦點之一，特朗普雖然對於應否帶口罩一時一套，但基本上

他很少帶口罩，而粉絲們也大多呈強與他一起大聲歡呼。拜登則是口罩支持者，謂若當選總統，

要規定在公眾場所帶口罩。最新民調顯示，拜登仍明顯領先。



＊口罩之爭 有辣有不辣＊



不過，拜登與選民直接接觸的的競選活動明顯少過特朗普，在下月的三場大選辯論，若還常

戴口罩，特朗普可以說聽不清礎拜登說甚麼。事實上，特朗普已用了這招來對付美國主流傳媒記

者，謂聽不清他們的發問，然後大讚脫了口罩的英國「衛報」記者，謂他聲音悅耳。



特朗普三刀兩面式抗疫被上世紀７０年代揭發「水門事件」的大記者伍德沃德踼爆，但他解

釋要對疫症低調以免引起恐慌，這種辯解竟然得到大部分粉絲諒解，即是講大話無誠信沒問題，

反映出親特朗普的民粹主義美國人根本上與他們的總統一樣任性。



＊討好「水門大記者」特朗普中伏



特朗普年初本來看似必勝，但卻爆發疫症，而他嘆慢板應對，結果使美國成為全球疫情最嚴

重的國家，令到經濟大滑波，嚴重影響他在大選的勝算，於是他唯有黑中國，賴中國隱瞞疫情，

要求中方負責，但據伍德沃德在新書揭露，特朗普１月份與習近平通電話後，收到風知道病毒傳

染性很大，於是亦打電話放風給伍德沃德，但之後在公開場合，他仍謂疫症是小事，應是不想影

響經濟和股市。



伍德沃德現時是「華盛頓郵報」的老總之一，近年為各在任總統寫傳記為主。「華郵」的老

闆亞馬遜的貝索斯一向與特朗普對立，「華郵」也對特朗普很不客氣，因此，伍德沃德在寫特朗

普第一本傳記時，特朗普拒絕接受訪問，結果被惡罵。



白宮有顧問提醒，伍德沃德當年訪問小布殊，由於被奉為貴賓，對於伊拉克戰爭偏向小布殊

，因此也宜主動拉攏，當伍德沃德寫特朗普第二本傳記時，特朗普決定親自接待，及常單獨直線

電話私下對話，怎知一切都被伍德沃德錄了音，現時想不認數也難。而新書名為怒火（ＲＡＧＥ

），繼續罵特朗普。



＊只要鐵票均出動 仍可勝出＊



本來，輕視疫情導致美國已有６５０萬人中招，死亡人數已接近２０萬，加上經濟滑波失業

大增，特朗普抗疫不力，理應敗選，然而，他的死忠粉絲們很少轉軚，而特朗普力圖恢復經濟活

動增加就業，及吹噓大選前便有疫苗，加上拜登看似「軟弱老人」，於是，怎能肯定特朗普一定

輸？



美國人投票率一向只有五成多，加上民主黨大州的人口雖多但選舉人票數有規限，反之，特

朗普在南部和中西部小州有優勢，粉絲更樂意投票，因此，就算如４年前般輸了２００多萬普選

票給希拉莉，他今年仍有機會取得較多選舉人票而連任。有支持者說，只要佔人口三成的鐵票都

去投票，特朗普便可以贏！



＊疫苗趕不及 盼對手太弱！＊



美國和西方國家的大選一向是由經濟情況決定。列根的名言「你較四年前生活得更好嗎？」

一向決定選民的取向，過去三年，美國經濟景氣股市大升，特朗普本應不勝無歸，但今年他未能

應付疫情，轉處被動。



但相比起歐洲的當政者，特朗普的處境已不算太差。在歐洲各國，為討好選民，當政者大多

靠復工復課恢復社交活動博經濟好轉，但結果可能是「封城害經濟，解封疫再爆」。



現時，也只能望及早有安全可靠的疫苗面世及可以廣泛採用，否則，放寬和收緊會是一個不

斷的循環。然而，１１月初便是美國大選了，特朗普時間肯定等不及，唯有寄望對手太弱及粉絲

夠死忠吧！《資深評論員 曾廣標》



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