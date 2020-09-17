《凱文隨筆－凱文》紐約市長也放無薪假，美國還能撐多久？

《凱文隨筆－凱文》ＣＮＮ美國時間周三（１６日）消息，美國疾控中心主管雷德菲爾德（

Ｒｏｂｅｒｔ Ｒｅｄｆｉｅｌｄ）在參議院聽證會上勸籲民眾，口罩是防止新冠病毒最有效的

工具，若民眾願意配合，戴口罩６至１０星期，必能控制疫情（請注意：特朗普口中這個全球防

疫第一流的國家，迄今仍未能控制疫情，死亡人數逾１９萬人了）；他指口罩效能比疫苗強，因

為疫苗的免疫率也只有７０％；他補充，即便美國能在１１月或１２月推出自身研製的疫苗，供

應量也不能滿足需求。



死了這麼多人，美國仍在討論口罩的重要性，這可真是地球村上的神奇部落。



雷德菲爾德是個老實人，他在美國疫情爆發之初（３月左右）被問到，美國由去年底至本年

初的幾個月期間的流感死亡人數，會否可能也涵蓋了新冠病毒感染者，他毫不諱言地予以肯定；

這老兄好歹也是個醫療專家，奈何意見未獲民眾注意，因為他不是政客，也不擅長說煽情話。疫

情在美洲國家發展至逾半年了，聽聽加拿大的電台早晨新聞，仍偶而聽到「戴不戴口罩是我個人

的權利，你絕不能強迫我或我的子女戴口罩」這種無知的叫囂聲音，這還不是一個獨立個體，而

是一群上街遊行的人。



談到疫苗，那位「美國鍾南山」在８月初提過，美國應該不會使用中國或俄羅斯研發的疫苗

，那可能是出於政治考量（還有百搭藉口：國家安全）；當時也有白宮匿名政客大言不慚地向媒

體表示，別說美國人，連美國的動物也不會使用中國研發的疫苗，那種歇斯底里的精神病毒，才

令人瞠目?舌；不用也罷了，反正東西不夠用，「多隻香爐多隻鬼」。



與此同時，紐約市經濟撐不下去了，市長白思豪與市長辦公室近５００名員工一齊放無薪假

，因為口袋缺錢；也難怪，紐約市早在４月份已免費向市民派發三餐，來者不拒，能撐下去就肯

定是的「五餅二魚」的神蹟了。紐約市是美國的縮影，它撐不了，美國又能再撐多久呢？《彭博

新聞社》的美元現貨指數相對３月份的峰值，下跌了１０％，所有主要貨幣兌美元都是升值，情

況也同時反映在黃金、白銀及鉑金等貴重金屬的帳面價值。很多人說中國崩潰說了２０多年，仍

天天有人在說，新加入有頭有面的論者也無視中國經濟的發展實況，跟著瞎扯，完全不感羞愧。

相反，說美國經濟、或美元崩潰者少，還給人譏笑為無知。中國８月份的銷售回升了，內循環逆

周期動能開始引領國家經濟，不必再抹黑或爭論，數據說明事實。



９月１５日美國斷供華為芯片的日期也生效了，論者似乎一面倒只看到「華為」的艱難處境

，卻看不到美國芯片公司「高通」的未來隱憂，沒有華為這個大客，高通一年損失多少億美元的

收入？市場份額萎縮多少？要裁掉多少員工？整個半導體配套行業也會蒙受多大的損失？根據內

地的科技專家表示，「中國製不出頂尖的芯片」這說法並不準確，應該說「中國未能生產出具商

業競爭力的頂尖芯片」，因為中國在軍事或航天工業所使用的芯片都是媲美美國頂尖水平（若不

是超越的話，這沒人說得準，只有一天雙方進行實戰，才能說明一切），如果屬實的話，任正非

可能在「華為」最後一塊高通芯片耗盡後，就公布令人驚訝的芯片成就，情況就像其鴻蒙系統一

樣。



中國這次抗疫成功後，已啟動了「六保六穩」的工程，政府在進行逆周期操作，企業在復工

復產，官民都是忙得不可開交；反觀美國，儘管是抗疫失敗，才不管它三七二十一，趕緊啟動總

統、參眾兩院議席選舉工程，最重要是保持未來四年或兩年的自身地位與利益；清醒的人真的要

問，美國還能撐多久？



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