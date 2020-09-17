《專家之言－李偉傑》內循環股當旺，科技股中線看好要有持貨耐性

《專家之言》多個月來國外疫情仍然未見受控，全球累計確診新冠肺炎人數超過２９００萬

宗，全球新增確診個案單日繼續超過２０萬人。雖然全球各大藥廠致力研發疫苗，但現時預料最

快接近年尾面世。

疫苗未出現，但中國公布確診數字近期維持低個案，故除了科技股中長線仍然睇好外，內地

憧憬復甦概念進一步上升，「內循環」概念未來有機會成為投資主題下，零售旅遊等板塊短期相

信可繼續跑贏大市。另一方面，內需股份對美國不同層面針對所帶來影響的敏感度低，相信將繼

續成為資金新寵兒。筆者早一個月前已提及內需股等「內循環」概念，有助資金釋放投放意欲，

餐飲股、服裝股、旅遊消費股、家電股、及汽車股過去一個月表現除跑贏大市外，當中內地品牌

的餐飲股、家電股及汽車股亦繼續升破上市高位。目前較為落後的是旅遊消費股及服裝股，但以

內地早前對澳門由８月２６日開放廣東省簽證，９月２３日將開放全國簽證到澳門旅遊，政策明

顯相對快將來臨的十一黃金周長假期帶來經濟刺激轉淚點，因今年十一黃金周連同中秋節假期合

共有八天長假，要出國旅行當然難免擔憂疫情問題，但國內旅遊的話，相對容易控制疫情問題亦

可增強內循環系統，因此旅遊消費股、服裝零售股、內地航空股及濠賭股將可成為未來兩星期市

場關注板塊。



＊恆指短期維持在２４０００至２５７００波動＊



早前美國道瓊斯指數及納斯達克指數在抽升得過高後回吐，其中納指由高位１２０５６點在

短時間內跌至１０７２８點低位，跌幅近１１％，本港上市的科技股當然亦難免受震盪。惟現時

道指及納指在調整後逐步出現反彈勢頭，本港重型科技股亦逐步修復失地，中線依然看好，但升

勢將有機會被內循環股份吸走部分動力，所以現時科技股需要具有持貨耐性。現時距離美國總統

大選大概一個半月，相信中美摩擦將進一步無限伸延，但只要並不是開打金融戰的話，對整體大

市影響依然有限。恆生指數短期仍然維持在２４０００點至２５７００點水平波動，不過留意假

若美國民主黨候選人拜登當選的話，華爾街資金並不一定受落，屆時美股有機會出現更深調整，

短期影響港股表現，但亞洲區股市相信可藉着憧憬政治風險降低帶來反彈機會，先跌後大反彈。

《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股

上市申請擁有財務權益）



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