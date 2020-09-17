道指期貨向下，港股跌幅擴大至逾３００點，現報２４４２２點

《經濟通通訊社１７日專訊》美國聯儲局議息後維持利率不變，預測至２０２３年仍將保持

在接近零水平，不過在科技股拖累下，道指最終蒸發大部分升幅，納指收市更下挫超過１％。港

股今早略為低開４９點報２４６７６；之後跌幅不斷擴大，現時，恆生指數報２４４２２，跌３

０３點或跌１﹒２３％，主板成交４０９﹒９７億元。國企指數報９７７０，跌７５點或跌０﹒

７７％。

重磅股普遍向下，本地銀行股向下，匯控（００００５）七連跌，跌１﹒８９％，報３１﹒

１５元，低見３１﹒０５元；東亞銀行（０００２３）跌２﹒８８％，報１６﹒２元。騰訊（０

０７００）跌１﹒３１％，報５２７﹒５元；港交所（００３８８）跌０﹒６９％，報３７１﹒

８元；友邦保險（０１２９９）跌２﹒１％，報７９﹒３元；中移動（００９４１）跌０﹒６６

％，報５２﹒７５元；建行（００９３９）跌０﹒７５％，報５﹒３１元。藥明生物（０２２６

９）跌４％，報１８４﹒９元；暫為跌幅最大藍籌。

內地股市偏軟，上證綜合指數報３２６２，跌２１點或跌０﹒６６％，成交９５２﹒２８億

元人民幣。深證成份指數報１２９１５，跌９５點或跌０﹒７４％，成交１８１２﹒１９億元人

民幣。



表列十大跌幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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藥明生物（０２２６９） １８４﹒９０元 跌４﹒００％

創科實業（００６６９） １００﹒１０元 跌３﹒３８％

小米集團（０１８１０） ２２﹒００元 跌３﹒３０％

中生製藥（０１１７７） ８﹒８０元 跌２﹒５５％

恆隆地產（００１０１） ２０﹒６５元 跌２﹒３６％



金沙中國（０１９２８） ３３﹒５０元 跌２﹒３３％

銀河娛樂（０００２７） ５８﹒３５元 跌２﹒２６％

石藥集團（０１０９３） １５﹒５８元 跌２﹒２６％

友邦保險（０１２９９） ７９﹒３０元 跌２﹒１０％

匯豐控股（００００５） ３１﹒１０元 跌２﹒０５％

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（ｃａ）

