《盤後部署》留意周五美股走勢，港股支持位或下移至２３７００

《經濟通通訊社１７日專訊》美股「四期結算日」前夕，納指隔晚已率先揖頭並錄較大跌幅

，而在亞洲時段，納指期貨持續跑輸其餘兩大指數，拖累本港科網股，科技指數跑輸大市。

恆指今早開跌４９點報２４６７６點，甫開後最高見過２４７１３跌１１點，已是全日最高

位，隨後一度跟隨外圍最多瀉４７４點低見２４２５０點，略高於上周三（９日）的高位

２４２１３，午後大部分時間維持三至四百點跌幅，最終收市挫３８４點或１﹒５６％，報

２４３４０點，跌穿１０天（２４５６３點）、１００天線（２４６８７點），主板成交

１１７６﹒９１億元，較上日增加１４﹒２７％。國指收報９７３２點，跌１１３點或

１﹒１５％。

科技指數跑輸，收低１２８點或跌１﹒７３％，報７３０１。

小米（０１８１０）為表現最差藍籌及科指成分股，收挫逾６％報２１﹒３元。大部份重磅

股同樣受壓，聯儲局預期維持近零利率至２０２３年，匯控（００００５）盤中低見３０﹒８元

，再創逾４年低，收市挫近３％，報３０﹒９元，七連跌累瀉逾６％，連同友邦（０１２９９）

的逾２％跌幅，三股合共拖累恆指挫１７１點。油股為本日表現較好的板塊，中海油

（００８８３）為升幅最大藍籌，走高逾２％；中石油（００８５７）亦微升近１％。

Ａ股兩市個別發展，上證綜指收報３２７０點，跌１３點或０﹒４１％；深證成指則受惠汽

車及半導體板塊上揚，微升３點或０﹒０３％，報１３０１５點，總成交７５３６﹒２５億人幣

，按日增１０﹒１４％。



＊摩根資產：實際收益率或變負利淡美元，亞洲股票相對具吸引力＊



美國聯儲局議息會議結束，宣布維持利率不變。摩根資產管理表示，聯儲局最新指引符合市

場期望，聚焦推高通脹及通脹預期重返２％以上，但認為今年稍後的議息會議仍要給予更明確指

引。

摩根資管指出，美國經濟對利率放鬆的敏感度比過去低，聯儲局只能降低融資成本，以幫助

提高政府債務水平以實現經濟增長及通脹，又預計美國將會提供更多財政政策支持。考慮到寬鬆

金融環境及低利率前景為風險資產提供支持，相信新興市場及亞洲股票相對具吸引力。而實際收

益率可能在一段時間內變為負值，隨着貿易和財政赤字同時上升，對美元而言是長期利淡因素。

高盛前行政總裁布蘭克費恩認為，現時可能是趁低投資大宗商品的好時候。由通脹角度來看

，現在乘著材料板塊被低估的時候，投資並不是一件壞事。他不認為通脹壓力仍然存在，油價亦

有機會上漲。

不過，他對貴金屬的看法並不樂觀，指不清楚投資黃金和白銀會否是個好主意，因為這些金

屬已扮演保值角色很久了。



＊多項指標顯示恆指走勢向淡＊



明日（１８日）為美股四期結算日，即指數期貨、股票指數期權、股票期權及股票期貨結算

日，相信是構成今日亞洲時段美股三大指數期貨及港股波動的原因。

日線圖上，恆指今日錄得一支身軀頗長的陰燭，雖日中低位尚未跌穿上周低位，惟下影線不

夠長，反映好友在低位的買盤動力不足。據經濟通報價系統顯示，恆指的大戶主動買沽比率僅

４９：５１，雖無大啟示，惟較過去五天平均的５５：４５遜色，已屬利淡訊號。再者，今日的

主動買入規模僅２﹒２３億元，為五十個交易日以來，錄淨買入的交易日中最小。

加上，ＭＡＣＤ的快線和慢線差距重新擴闊，而ＳＴＣ及ＲＳＩ亦重新轉淡；綜合多項指標

，目前市況已屬向淡。投資者宜特別留意周五美股走勢，若恆指短期內跌穿６月中下旬以來的橫

行區低位，約２４１００－２４２００點，支持位將進一步下移至２３７００點。（ｎｓ）

