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即市新聞

17/09/2020 08:12

【全球放水】儲局上調今年經濟增長預測，保持零利率直至通脹上升

　　《經濟通通訊社１７日專訊》聯儲局周三（１６日）發表最新政策聲明，並一如預期將利率
維持在近零水平，並承諾將保持利率不變，直到通脹處於在一段長時間內適度超過２％通脹目標
的軌道上，即利率將保持不變最少到２０２３年，另外儲局亦上調今年經濟增長預測。
　　據儲局最新經濟預測，今年經濟增長預測中值為萎縮３﹒７％，較早前預計下降６﹒５％有
所改善，並預計隨後三年將實現穩定增長，另外今年年底失業率將降至７﹒６％，亦遠低於早前
預測的９﹒３％，至於明年底失業率則預料達５﹒５％，後年底將達４﹒６％。
　　儲局主席鮑威爾表明，利率政策將保持高度寬鬆，直到經濟復甦取得進步，強調這份具前瞻
性指引將會持續很長時間。他又指經濟正在復甦當中，但速度預計將放緩，需要儲局的持續支持
，目前還需要進一步的財政支出。
　　不過今次儲局有兩位官員對政策聲明持反對意見，有認為政策指引過度調整，亦有認為聲明
還不夠鴿派。
　　至於國債購買步伐上，儲局表明將保持最少目前每月１２００億美元的步伐，但這目標在一
定程度上是為了確保維持未來寬鬆的金融環境。

＊兩儲備行長意見不一＊

　　不過達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗、明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利對這份聲明
則持不同意見。柯普朗表明，在確信經濟能實現通脹和就業最大化目標後，更傾向於政策能表現
出更大的靈活性，這是一個更容易跨過的門檻。
　　卡什卡利則表明希望提高門檻，即讓利率保持在當前的水平，直到核心通脹持續達到２％的
水平，而核心通脹通常比整體通脹更低。
　　　而據國會眾議院新冠肺炎危機專門小組委員會聲明指，鮑威爾將於下周三（２３日）就儲
局對疫情的響應在該委員會作證，並審視就業市場、聯邦政府為經濟復甦所作的努力，以及危機
如何加深了不平等，額外財政刺激的必要性等問題，或為今次政策聲明作補充。（ａｌ）

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