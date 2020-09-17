【全球放水】儲局上調今年經濟增長預測，保持零利率直至通脹上升

《經濟通通訊社１７日專訊》聯儲局周三（１６日）發表最新政策聲明，並一如預期將利率

維持在近零水平，並承諾將保持利率不變，直到通脹處於在一段長時間內適度超過２％通脹目標

的軌道上，即利率將保持不變最少到２０２３年，另外儲局亦上調今年經濟增長預測。

據儲局最新經濟預測，今年經濟增長預測中值為萎縮３﹒７％，較早前預計下降６﹒５％有

所改善，並預計隨後三年將實現穩定增長，另外今年年底失業率將降至７﹒６％，亦遠低於早前

預測的９﹒３％，至於明年底失業率則預料達５﹒５％，後年底將達４﹒６％。

儲局主席鮑威爾表明，利率政策將保持高度寬鬆，直到經濟復甦取得進步，強調這份具前瞻

性指引將會持續很長時間。他又指經濟正在復甦當中，但速度預計將放緩，需要儲局的持續支持

，目前還需要進一步的財政支出。

不過今次儲局有兩位官員對政策聲明持反對意見，有認為政策指引過度調整，亦有認為聲明

還不夠鴿派。

至於國債購買步伐上，儲局表明將保持最少目前每月１２００億美元的步伐，但這目標在一

定程度上是為了確保維持未來寬鬆的金融環境。



＊兩儲備行長意見不一＊



不過達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗、明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利對這份聲明

則持不同意見。柯普朗表明，在確信經濟能實現通脹和就業最大化目標後，更傾向於政策能表現

出更大的靈活性，這是一個更容易跨過的門檻。

卡什卡利則表明希望提高門檻，即讓利率保持在當前的水平，直到核心通脹持續達到２％的

水平，而核心通脹通常比整體通脹更低。

而據國會眾議院新冠肺炎危機專門小組委員會聲明指，鮑威爾將於下周三（２３日）就儲

局對疫情的響應在該委員會作證，並審視就業市場、聯邦政府為經濟復甦所作的努力，以及危機

如何加深了不平等，額外財政刺激的必要性等問題，或為今次政策聲明作補充。（ａｌ）

