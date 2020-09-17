四巫日將至美股期貨下挫，納指期貨於亞洲開市時段挫逾１％

《經濟通通訊社１７日專訊》美股「四巫日」將至，美股期貨於於亞洲開市時段下挫，當中

納指期貨挫逾１％。

道指１２月期貨現跌０﹒７７％或２１４點，報２７７２２點。標指１２月期貨現跌

０﹒９５％或３２點，報３３４７點。納指１２月期貨現挫１﹒１５％或１２９點，報

１１１２５點。

美國當地時間本周五（１８日）是美股「四巫日」，並將結算股票指數期貨、股票指數期權

、個股期貨、個股期權，預計將出現波動。（ａｌ）

