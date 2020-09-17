《經濟通通訊社１７日專訊》美股「四巫日」將至，美股期貨於於亞洲開市時段下挫，當中
納指期貨挫逾１％。
道指１２月期貨現跌０﹒７７％或２１４點，報２７７２２點。標指１２月期貨現跌
０﹒９５％或３２點，報３３４７點。納指１２月期貨現挫１﹒１５％或１２９點，報
１１１２５點。
美國當地時間本周五（１８日）是美股「四巫日」，並將結算股票指數期貨、股票指數期權
、個股期貨、個股期權，預計將出現波動。（ａｌ）
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17/09/2020 10:24
四巫日將至美股期貨下挫，納指期貨於亞洲開市時段挫逾１％
《經濟通通訊社１７日專訊》美股「四巫日」將至，美股期貨於於亞洲開市時段下挫，當中
納指期貨挫逾１％。
道指１２月期貨現跌０﹒７７％或２１４點，報２７７２２點。標指１２月期貨現跌
０﹒９５％或３２點，報３３４７點。納指１２月期貨現挫１﹒１５％或１２９點，報
１１１２５點。
美國當地時間本周五（１８日）是美股「四巫日」，並將結算股票指數期貨、股票指數期權
、個股期貨、個股期權，預計將出現波動。（ａｌ）
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