  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/09/2020 16:59

《台股攻略－馮偉明》台積電除凈後走弱，台股失守１２９００點

　　《台股攻略》美股科技指數昨晚（１６日）下跌，加上台積電除淨後走勢疲弱，拖累大市下
挫。加權指數今日（１７日）開低走低，最終收１２８７２點，跌１０４點，成交金額縮減至新
台幣１８６８億元。
　　蘋果概念股台積電今日除凈後股價跟隨ＡＤＲ下跌，收新台幣４４８﹒５０元，跌新台幣７
元。大立光還未擺脫ｉＰｈｏｎｅ　１２未發布的陰霾，股價持續下挫，收新台幣３５００元，
跌新台幣６０元，險守新台幣３５００元大關。鴻海疲弱，收新台幣７８﹒１０元，跌新台幣
０﹒７０元。其他同類股份如玉晶光、臻鼎─ＫＹ、緯創、穩懋及美律亦表現弱勢。ＩＣ設計股
轉勢下跌，聯發科因被證券行預測其５Ｇ晶片明年的毛利率將降至３０％，導致股價重挫近３％
，收新台幣５９９元，跌新台幣１８元，失守６００元關口；矽力─ＫＹ及聯詠同樣表現弱勢，
分別收新台幣１７１０元及２５３元，跌新台幣８０元及２﹒５０元。金融股板塊方面，上海商
銀、國泰金、富邦金、第一金及永豐金跌約１％，導致大市跌幅加劇。被動元件股方面，奇力新
升超過４％，國巨、凱美、禾伸堂、大毅及立隆電升幅均超過１％。
　　台股目前處於高位震盪，觀望氣氛濃厚，成交量未見增加，預料高位整固應維持一段時間，
１３０００點關口前仍難突破。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS17/09/2020
【FOCUS】聯儲擬「慢三年」加息　惟點陣圖難盡信
財經熱話17/09/2020
【油價反彈】港股急跌三桶油逆市上升　油股轉勢起?
開市Good Morning17/09/2020
《開市Good Morning》林家亨：恆汽已反映了市場憧憬
中國故事17/09/2020
《京城近觀》無處不在的健康碼
財經熱話17/09/2020
提前償還121億債券背後　恒大的降負債決心
財經熱話17/09/2020
研發步入收成期　信達生物銷情強勢上升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【etnet Bonus賞你】新城市廣場 Kumamon 10周年限量紀念品

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>