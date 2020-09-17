《台股攻略－馮偉明》台積電除凈後走弱，台股失守１２９００點

《台股攻略》美股科技指數昨晚（１６日）下跌，加上台積電除淨後走勢疲弱，拖累大市下

挫。加權指數今日（１７日）開低走低，最終收１２８７２點，跌１０４點，成交金額縮減至新

台幣１８６８億元。

蘋果概念股台積電今日除凈後股價跟隨ＡＤＲ下跌，收新台幣４４８﹒５０元，跌新台幣７

元。大立光還未擺脫ｉＰｈｏｎｅ １２未發布的陰霾，股價持續下挫，收新台幣３５００元，

跌新台幣６０元，險守新台幣３５００元大關。鴻海疲弱，收新台幣７８﹒１０元，跌新台幣

０﹒７０元。其他同類股份如玉晶光、臻鼎─ＫＹ、緯創、穩懋及美律亦表現弱勢。ＩＣ設計股

轉勢下跌，聯發科因被證券行預測其５Ｇ晶片明年的毛利率將降至３０％，導致股價重挫近３％

，收新台幣５９９元，跌新台幣１８元，失守６００元關口；矽力─ＫＹ及聯詠同樣表現弱勢，

分別收新台幣１７１０元及２５３元，跌新台幣８０元及２﹒５０元。金融股板塊方面，上海商

銀、國泰金、富邦金、第一金及永豐金跌約１％，導致大市跌幅加劇。被動元件股方面，奇力新

升超過４％，國巨、凱美、禾伸堂、大毅及立隆電升幅均超過１％。

台股目前處於高位震盪，觀望氣氛濃厚，成交量未見增加，預料高位整固應維持一段時間，

１３０００點關口前仍難突破。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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