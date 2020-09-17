【油價反彈】港股急跌三桶油逆市上升，油股轉勢起？

《經濟通通訊社記者余嘉欣１７日報道》隔晚油價急漲，主要受到颶風「薩利」影響美國原

油停產，加上當地原油和汽油庫存下降影響。消息帶動三桶油逆市上升，當中以與油價敏感度最

高的中海油（００８８３）表現最好，半日升逾１％，為第三大升幅藍籌股。跟蹤油價走勢的兩

款ＥＴＦ則個別發展，Ｆ三星原油期（０３１７５）半日續漲逾１％。



＊美國上周原油庫存降至４月以來最低＊



美國能源信息署（ＥＩＡ）指出，美國原油上周庫存為４月以來最低，可減４４０萬桶至４

﹒９６億桶，較分析師估算增約１３０萬桶表現理想。美國汽油庫存亦減４０萬桶，較分析師預

算多兩倍。而產能利用率則揚４個百分點。布油期貨收漲４﹒２％至４２﹒２２元美元，美國原

油期貨收升４﹒９％報４０﹒１６元美元。

油價於亞洲交易時段回吐昨日部分升幅，紐約十月原油期貨現報３９﹒７３美元，失守４０

美元水平，跌０﹒４３美元或１﹒０７％。倫敦布蘭特十一月原油期貨現報４１﹒８４美元，輕

微回吐０﹒３８美元或０﹒９０％。

今早港股顯著回調，「三桶油」升幅亦較早段有所收窄，惟仍錄得「進帳」，中海油（００

８８３）半日升１﹒３４％，報８﹒２９元；中石油（００８５７）揚０﹒８％，報２﹒５１元

；中石化（００３８６）彈０﹒９％，報３﹒３８元。

而兩款期油ＥＴＦ走勢各異，Ｆ三星原油期（０３１７５）升１﹒１９％，報２﹒７１４元

，兩連升累計升幅達６﹒０２％；ＦＧＸ原油（０３０９７）則軟０﹒５８％，報２﹒３８元。



＊油組商減產進度，分析長遠看好油價＊



據路透社引述石油輸出國組織及盟國（ＯＰＥＣ＋）消息人士指，預計油組成員國上月減產

執行率僅約１０１％，但亦未能填補阿聯酋等國月前增產的幅度。而當中以阿聯酋減產表現最落

後，國際能源署（ＩＥＡ）報告亦證實，阿聯酋的減產執行率僅為１０％，遠低於其他數據平均

８０％的執行率。

因此，本周油組會議焦點將落在阿聯酋提交的彌補超配額生產計劃。會議上亦將延長伊拉克

、尼日利亞等國進行補償性減產的時間，並討論阿聯酋等國家執行減產不力的情況。

另外，高盛前執行長、資深投資銀行家貝蘭克梵日前在芝加哥商品交易所（ＣＭＥ）舉辦的

金屬商品網路說明會上表示，根據通脹觀點，認為現在可能是趁低部署投資大宗商品的好時機，

因為現時顯然每個人都認定不再會有通脹壓力，油價永不會回升，但他卻持相反的看法。

