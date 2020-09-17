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即市新聞

17/09/2020 10:30

《窩輪豪情－梁業豪》反覆向淡

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、能源業
與原材料業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為港鐵
（０００６６）、海底撈（０６８６２）與聯想（００９９２），可用作買入其相關認購權證或
牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選匯
控（００００５）、香港電訊（０６８２３）與東亞銀行（０００２３）。
　　今早（１７日）恆指期貨低開，屬正常現象。價位很快便於２４５０４尋獲即市支持，反彈
上２４６８５。雖然當時市況尚屬偏淡，受美指期貨的淡勢所拖累的幅度不大。不過，正如筆者
開市前於「梁業豪Ｐａｔｒｅｏｎ頻道」的「港股影音分析」內所預測，今天港股大市多會反覆
向淡，９：４０ａｍ後即見淡友大戶發動急攻，恆指期貨曾低見２４４４５。小時圖上呈現長身
軀的陰燭，即市阻力位下移至２４５９９。此外，即市重要支持位２４４２２不容有失，否則定
會引來更多主動沽盤，不利短期後市。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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