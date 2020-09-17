《談國論企－黎偉成》零售８月首升貴重日用品皆增銷

《談國論企》中國社會消費品零售總額於２０２０年月８份同比即使略增，卻為連跌７個月

以來的首次上升，日常生活有關的商品零售需求持續轉強，甚至屬奢侈或貴價品項目銷情亦普見

提升，顯新冠狀肺炎ＣＯＶＩＤ－１９疫情受嚴控的全面復工復產復商復市，挺企業、保就業、

穩收入的政策使居民受惠，日常生活漸次回復常態。特別是實物商品網上零售續快速增長，足見

中國５Ｇ商用化使社會發展模式有重大革新，並抵銷特朗普對華攬炒深壓。



＊保就業穩收入促內需有利經濟穩進＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，社會消費品零售總額於２０２０年８月份所達的３

﹒３５７１萬億元，同比無疑只是增長０﹒５％，但這是年內７年連跌之後的第一個月份回升，

更使１－８月份累計２３﹒８０２９萬億元的８﹒６％同比減幅，較１－７月份累計

２０﹒４４５９萬億元跌９﹒９％少減１﹒３個百分點，相對於１－２月份則受惡疫困擾而大減

２０﹒５％的表現，當然大有改進，可見居民的消費行為和意欲開始擺脫惡疫之困，乃受惠於復

工復產復商復市取得良性和正面的成效。

社會消費品零售的最新變化，為主要商品項目幾乎全面的有增長和提升，其中（一）貴價甚

至奢侈品等類別的商品銷情普見明顯改善，（Ｉ）化妝品類於８月份達２８４億元同比增長

１９％，較７月份２３０億元所增９﹒２％多增幾乎１０人固百分點，為僅次於６月份３２６億

元所增２０﹒５％的２０２０年前８個月增長最快的第二個月份，遂使１－８月份累計１９９６

億元的同比增長３﹒２％和較１－７月份的１％多增２﹒２個百分點，扭轉１－６月份累計

１４７７億元同比跌幅收窄至０﹒２％之況，亦當非１－２月份減少１４﹒１％可比。需要指出

者，為化妝品是屬於買後可使用凡兩、三個月的商品，故近期的情況可以反映出居民的收入和生

活開始回穩，上班及外出活動回復頻仍，願意花點錢扮靚靚。

難得的是（ＩＩ）金銀珠寶類的銷情，於８月份的零售額２３５億元同比增長１５﹒３％，

較７月份零售額１７９億元的７﹒５％多增７﹒８個百分點，而６月份１９３億元更減６﹒８％

，使１－８月份累計１１３８９億元減幅由１－７月份的２０％調低至１５﹒６％，少減４﹒４

個百分點。金價節節走高，大媽反而買金，似屬相對良性的啟示也。

更重要的是（ＩＩＩ）汽車的銷情，於２０２０年８月份有重大的初步改善，銷售額

３４１３億元同比增長１１﹒３％，即使較７月份３，３６８億元同比大幅增長１２﹒３％整整

１個百分點，惟１－８月份累計２﹒２８９萬億元的同比減少８﹒８％，較１－７月１﹒９５６

萬億元所減１１﹒６％少減２﹒８個百分點。此因惡疫基本受控好幾個月，居民生活逐步回復常

態，抑壓多時的換車、購車潛在力量會陸續釋放出來。

再看（二）民生所需的項目的零售銷售，基本保持穩定提升，如（１）糧油、食品類零售銷

售於８月份達１１８１億元同比增４﹒２％，而１－７８月份累計９７３４億元增１１％，與疫

情最惡劣時期的１－２月份所升的９﹒７％有改善；以及（２）日用品於８月份達５７４億元同

比增長１１﹒４％，使１－８月份累計３９８２億元增６﹒３％，皆意味居民對日常生活所需特

別是食用的物資需求，在任何時期都相當強烈。是之為民生。重要的是，政府在惡疫之境，還是

堅持讓民生所需的物資保持相對充足的供應，惠民者也。

至於（三）餐飲業，仍然保持回落態勢，惟銷售所涉額度於８月份達３６１９億元同比減少

７％，比７月份３２８２億元減１１％少減４個百分點。我認為此象亦佳，因為居民至今仍然不

敢貿然大舉外出用餐，寧願叫外賣或留在家中自己燒菜，當然對防控甚至阻斷惡疫有良性的影響

。



＊實物商品網上零售續增佔比四分一＊



更重要的，是（四）網上零售保持快速發展。全國網上零售額於２０２０年１－８月份累計

７﹒０３２萬億元的同比增長９﹒５％，比１－７月份累計６﹒０２５萬億元的９％，升幅提升

０﹒５個百分點，特別是實物商品網上零售於前８５﹒８６５萬億元同坒曾長１５﹒８％，略高

於７個月５﹒１萬億元所增１５﹒７％，於整體社會消費品零售總額所佔比２４﹒６％，即約四

分一，十分明顯表明網上實物零售廣為居民認同、接受和使用，乃相當良好的社會消費品零售銷

售的發展趨勢。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



【ｅｔｎｅｔ－Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

