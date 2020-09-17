《異動股》小米急挫３％試２２元，錄近２億元淨主動賣出個股最多

《經濟通通訊社１７日專訊》美國四重結算日前夕，股市見震盪，納指期貨目前挫逾１％為

三大指數中最多。本港科網股跟隨，恆生科技指數略跑輸大市。值得留意的是，龍頭小米集團－

Ｗ（０１８１０）及阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）分別為主板市場上，淨主動賣出最多的股份

。

小米今早僅輕微低開不足１％，惟甫開後急轉直下，一度低見２１﹒８元，跌幅達４％，並

跌穿２０天線（約２２﹒３元），為８月中旬以來首次，現價仍滑３﹒３％，報２２元。

小米現時成交約４４６５萬股，涉資９﹒８９億元。值得留意的是，小米暫錄１﹒７４億元

淨主動賣出，冠絕個股。緊隨其後的是阿里巴巴，惟其目前跌幅不大，不足２％，報２６８﹒２

元。

日線圖上，小米前跌浪低位為２０﹒９５元，當日收市位為２２﹒１元，宜觀望短期內會否

跌穿此兩水平。若跌穿２０﹒９５元，以黃金比率０﹒６１８倍計算，不排除將下試２０﹒２４

２元。

恆生科技指數報７３２６，跌１０３點或跌１﹒３９％。恆生指數報２４４３２，跌２９３

點或跌１﹒１９％，主板成交４２６﹒９５億元。國企指數報９７７０，跌７５點或跌０﹒７７

％。



表列ＡＴＭＸＪ表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

小米集團－Ｗ （０１８１０） ２２﹒００元 跌３﹒３０％

阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８） ２６８﹒２０元 跌１﹒７６％

騰訊控股 （００７００） ５２８﹒００元 跌１﹒２２％

美團點評－Ｗ （０３６９０） ２４３﹒００元 跌２﹒１０％

京東集團－ＳＷ（０９６１８） ２８８﹒２０元 跌３﹒４２％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｋｌ）

