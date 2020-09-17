《ＥＴＦ》安碩恒生科技首掛高收２％，較估計ＮＡＶ溢價不足１％

《經濟通通訊社１７日專訊》安碩恆生科技（０３０６７）今日首掛，雖遇上外圍科網股以

至本地新經濟股回吐，仍能較發行價１５元高收約２％。

安碩恆生科技今早高開３﹒６７％報１５﹒５５元，甫開後最高見過１５﹒５６元，惟隨後

反覆收窄升幅，低見１５﹒１８元，最終收市則報１５﹒３３元，較發行價高出２﹒２％，並較

官網上的估計每單位資產淨值（ＮＡＶ）１５﹒２３元溢價０﹒６６％，惟估計ＮＡＶ僅截至下

午４時０１分。

值得留意的是，雖然安碩恆生科技首掛，惟成交相當稀疏，僅有約９９萬股，涉資７３０萬

元，對比四隻科指ＥＴＦ中，成交最多的是南方恆生科技（０３０３３），有約１７６９萬股，

涉及１﹒３０億元。

恆生科技指數收報７３０１，跌１２８點或跌１﹒７３％。南方恆生科技跑贏指數，收市跌

幅僅１﹒２１％。

安碩恆生科技ＥＴＦ由貝萊德發行，同時亦設有以美元進行買賣（０９０６７），首次發行

價為１５元，並設有以美元及港元交易的選擇；每手交易單位為１００個基金單位，每年經常性

開支為０﹒２５％，並擬每半年派息一次，分別定為５、６月及１１、１２月。

另外，恆生指數報２４３４０，跌３８４點或跌１﹒５６％，主板成交１１７６﹒９１億元

。國企指數報９７３２，跌１１３點或跌１﹒１５％。



表列恆生科技指數ＥＴＦ表現：



股份（編號） 現價 變幅 較估計ＮＡＶ

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恆生科技ＥＴＦ（０３０３２） ７﹒３０元 跌１﹒８８％ 溢價０﹒１０％

南方恆生科技 （０３０３３） ７﹒３３元 跌１﹒２１％ 溢價０﹒４４％

安碩恆生科技 （０３０６７） １５﹒３３元 高２﹒２０％＊溢價０﹒６６％

華夏恆生科技 （０３０８８） ９﹒２０元 跌２﹒０２％ 折讓０﹒２０％

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＊與發行價１５元比較

註：「３０３２」及「３０６７」估計ＮＡＶ與收市時間有延誤



表列恆生科技指數ＥＴＦ資料：



股份（代號） 管理費 全年經常性開支比率 估計追蹤偏離度

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恆生科技ＥＴＦ（０３０３２） ０﹒５５％ ０﹒８７％ －０﹒９４％

南方恆生科技 （０３０３３） ０﹒９９％ １﹒０５％＃ －１﹒１０％＃

華夏恆生科技 （０３０８８） ０﹒４０％ ０﹒６０％ －０﹒６２％

安碩恆生科技 （０３０６７） ０﹒２５％ ０﹒２５％ －０﹒３５％

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＃按其於９月１５日港交所披露易上公告的更新資料



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