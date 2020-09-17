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即市新聞

17/09/2020 15:25

《美元走勢－羅明立》美匯有機會再挑戰９４的重要阻力

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒１７　　　１０４﹒８８　　　１０４﹒９５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８０４　　　１﹒１７３７　　　１﹒１７６７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９６１　　　１﹒２９０１　　　１﹒２９３３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１３９　　　０﹒９０８９　　　０﹒９１３１
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０１　　　７﹒７４９６　　　７﹒７５００
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美聯儲宣布維持利率及所有貨幣政策不變，重申維持目前利率水準至就業市場
全面復甦，而且會利用所有工具支持經濟，並指經濟前景取決於疫情發展。另外，最新利率點陣
圖顯示，局方委員普遍預期低息環境會維持至２０２３年。美匯指數短線整固，目前仍然在嘗試
建立底部支持，有機會再挑戰９４的重要阻力。
　
＊兌日圓１０４╱１０５為中線重要支持區＊
　
　　日本８月出囗總額按年下跌１４﹒８％，跌幅低於市場預期的下跌１６﹒１％，不過已連續
２１個月下跌。進口總額按年則下跌２０﹒８％，跌幅高於市場預期的下跌１７﹒８％，並連續
１６個月下跌，但由於進口跌幅較大，帶動８月貿易意外出現盈餘２，４８３億日圓。期內，日
本對中國出口按年增加５﹒１％，為連續２個月錄得上升，至於對美國出口則連跌１３個月，按
年大減２１﹒３％。
　　美元兌日圓短線反復向下，１０４╱１０５為中線重要支持區，但短線有下行壓力，可能要
先試底，上方阻力分別在１０５﹒５０及１０６﹒２０。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７３５　　　１﹒１８５０　　　１﹒１６８５
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３０００　　　１﹒２８００　　　１﹒３０６０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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