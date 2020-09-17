《美元走勢－羅明立》美匯有機會再挑戰９４的重要阻力

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒１７ １０４﹒８８ １０４﹒９５

歐元╱美元 １﹒１８０４ １﹒１７３７ １﹒１７６７

英鎊╱美元 １﹒２９６１ １﹒２９０１ １﹒２９３３

美元╱瑞郎 ０﹒９１３９ ０﹒９０８９ ０﹒９１３１

美元╱港元 ７﹒７５０１ ７﹒７４９６ ７﹒７５００

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《美元走勢》美聯儲宣布維持利率及所有貨幣政策不變，重申維持目前利率水準至就業市場

全面復甦，而且會利用所有工具支持經濟，並指經濟前景取決於疫情發展。另外，最新利率點陣

圖顯示，局方委員普遍預期低息環境會維持至２０２３年。美匯指數短線整固，目前仍然在嘗試

建立底部支持，有機會再挑戰９４的重要阻力。



＊兌日圓１０４╱１０５為中線重要支持區＊



日本８月出囗總額按年下跌１４﹒８％，跌幅低於市場預期的下跌１６﹒１％，不過已連續

２１個月下跌。進口總額按年則下跌２０﹒８％，跌幅高於市場預期的下跌１７﹒８％，並連續

１６個月下跌，但由於進口跌幅較大，帶動８月貿易意外出現盈餘２，４８３億日圓。期內，日

本對中國出口按年增加５﹒１％，為連續２個月錄得上升，至於對美國出口則連跌１３個月，按

年大減２１﹒３％。

美元兌日圓短線反復向下，１０４╱１０５為中線重要支持區，但短線有下行壓力，可能要

先試底，上方阻力分別在１０５﹒５０及１０６﹒２０。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７３５ １﹒１８５０ １﹒１６８５

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３０００ １﹒２８００ １﹒３０６０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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