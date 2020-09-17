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即市新聞

17/09/2020 16:31

《本港經濟》最新失業率維持於６﹒１％，勞工市場短期內仍受壓

　　《經濟通通訊社１７日專訊》政府統計處公布，今年６－８月經季節性調整的失業率為
６﹒１％，與５－７月數字相同，並較市場預測的６﹒３％為低，就業不足率則由３﹒５％上升
至３﹒８％，為沙士後高位。同時，總就業人數及勞動人口的按年跌幅分別輕微收窄至５﹒５％
及２﹒１％。勞工及福利局局長羅致光形容勞工市場在６－８月仍然嚴峻，預料市場短期內仍將
面對壓力。

＊失業人數增加約５８００人＊

　　與今年５－７月比較，在６－８月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，但
幅度大致輕微。至於就業不足率方面，上升集中於餐飲服務活動業、運輸業、保險業，以及教育
業。
　　總就業人數由今年５－７月的３６３﹒７萬人上升至６－８月的３６４﹒０４萬人，增加約
３４００人。同期的總勞動人口亦增加約９３００人，至３８８﹒８８萬人。同期失業人數（不
經季節性調整）增加約５８００人，至２４﹒８３萬人。就業不足人數亦增加約１﹒３２萬人至
１４﹒９２萬人。

＊消費及旅遊相關行業失業率升至１０﹒９％＊

　　羅致光表示，勞工市場在６－８月仍然嚴峻。這是由於本地第三波疫情在７、８月廣泛干擾
經濟活動，儘管「保就業」計劃繼續提供支援作用。
　　他指，按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在
６－８月較５－７月微升０﹒１個百分點至１０﹒９％，為受沙士沉重打擊後的高位，而就業不
足率再度急升０﹒９個百分點至５﹒９％。其中，餐飲服務活動業的失業率和就業不足率分別高
企於１４﹒４％及８﹒３％。建造業的失業率和就業不足率亦高企於１１﹒１％和８﹒１％。與
此同時，多個其他行業的就業不足情況惡化，尤其在運輸業、保險業，以及教育業。

＊政府必要時將推應對措施＊

　　展望未來，羅致光指，本地疫情在９月開始逐步緩和，但全球疫情仍在反覆上升中，整體經
濟狀況依然疲弱，勞工市場在短期內仍將面對壓力。政府已推出歷來最大規模的紓困措施，包括
一系列保就業及創職位的措施，以幫助保障員工就業。政府會繼續密切留意相關情況，並會在必
要時推出應對措施。（ｃｌ）

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