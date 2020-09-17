《再戰明天》亞洲開發銀行開會議，美公布密歇根大學消費信心指數

《經濟通通訊社１７日專訊》明日（１８日），亞洲開發銀行舉行會議，美國公布９月密歇

根大學消費者信心指數。



＊亞洲開發銀行舉行會議＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明午３：３０ｐｍ，西班牙經濟與企業大臣卡爾維尼參加

亞洲開發銀行大會。同時，日本央行總裁黑田東彥出席亞洲開發銀行舉辦的央行總裁線上研討會

，這是亞開行年度會議的一項活動。

明晚７：００ｐｍ，英國倫銀行首席經濟學家霍爾丹在一個研討會發言。６：１５ｐｍ，歐

盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼爾與歐洲理事會主席米歇爾會面。

１０：００ｐｍ，美國聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德就「新冠疫情帶來的復甦挑戰」發

表演講。



＊美國公布９月密歇根大學消費者信心指數＊



在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布８月消費者物價指數，年率料由０﹒３％下滑至

０﹒２％。

２：００ｐｍ，德國８月生產者物價指數，年率跌幅料由１﹒７％降至１﹒４％。

明晚８：３０ｐｍ，加拿大公布７月零售銷售，月率料由２３﹒７％跌至１％。

１０：００ｐｍ，美國公布９月密歇根大學消費者信心指數，料由７４﹒１升上７５。美國８月

領先指標料由１﹒４％降至１﹒３％。



＊新華匯富金融派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：新華匯富金融（００１８８）、百本醫護（０２２９３）

和無縫綠色（０８１５０）。（ｈｏ）

