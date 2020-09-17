【虛銀監管】虛銀掀競爭監管須平衡，學者倡增準備金要求加強保障

《經濟通通訊社１７日專訊》近日本港陸續有虛擬銀行正式開業加入市場，金管局去年發出

的８間虛銀牌照中，已有５間正式投入服務。有別於傳統銀行，虛擬銀行不設實體分行，所有程

序及服務一律經線上處理。當中，開戶程序簡單快捷，是不少虛擬銀行標榜的優勢，以往開設銀

行戶口時，市民需要帶同身份證明文件、有效住址證明等到分行辦理開戶手續。現時在虛擬銀行

開戶口，僅需要拍低身份證、自拍以驗證身份，亦毋須提供住址等證明，過程數分鐘便可完成。



＊眾安銀行：系統會按資料判斷住址，當存疑會要求用戶提供證明＊



虛擬銀行在開戶程序上，免卻遞交文件等繁複程序，或令外界擔憂銀行對客戶資料的要求及

管理未必太嚴謹。本港首間虛擬銀行眾安銀行（ＺＡ Ｂａｎｋ）指，在該行開戶，只需要符合

：年滿１８歲；持有有效香港身份證；擁有有效的香港手提電話號碼，用以接收短訊，進行身份

認證，並擁有有效的香港住址。該行不會在用戶申請開戶時，要求用戶提供地址證明，但如果對

用戶的地址存疑，就會致電並要求用戶提供地址證明。

該行發言人解釋，該行系統會按數據資料，判斷用戶輸入的地址是否有效。倘若資料庫沒有

相關住址的資料，銀行亦會人手進行檢查，仍有懷疑地方就會要求用戶提供住址證明。

至於其他的保安措施，發言人指，當客戶打開ＺＡ Ｂａｎｋ的手機應用程式時，系統會檢

查當前運行環境的安全性。一個交易亦用上安全設備、多因素認證（ＭＦＡ）及數據加密傳輸等

多種技術。此外，帳戶亦不允許多個裝置同時登入。如客戶更換了電話，便需要在通過身份認證

後才能在新電話上對賬戶進行設置。



＊金管局指引：虛擬銀行須遵守適用於傳統銀行的同一套監管規定＊



就虛擬銀行的監管方面，金管局的《虛擬銀行的認可指引》提到，虛擬銀行將須遵守適用於

傳統銀行的同一套監管規定。然而，部分規定會因應虛擬銀行的商業模式，以風險為本及科技中

立的原則作出調整。

在科技風險上，指引亦表明，科技相關風險對虛擬銀行非常重要，尤其資訊保安、系統穩定

性及業務持續管理。虛擬銀行申請人須聘用合資格的獨立專家，獨立評估其計劃中的科技管治及

系統是否足夠。此外，銀行應制定程序定期檢討保安及科技相關安排，確保在科技持續發展的情

況下，有關安排仍然合適。



＊學者：可增加虛擬銀行的準備金要求＊



中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量接受訪問時就認為，雖然開戶過程免交住

址證明或有風險，但虛擬銀行在開業初期，首要目標是吸引客戶，相信當處理貸款時，銀行會更

為審慎。

他指，香港所有持牌銀行包括虛擬銀行，必須成為存款保障計劃成員，因此，用戶存款都有

最高５０萬元的保障，倘若加大虛擬銀行的保障額，或會令傳統銀行的客戶大幅流失。他認為，

虛擬銀行目前處理的交易金額都不多，如果收緊監管要求，會令銀行更難運作。他建議，監管機

構可增加虛擬銀行的準備金要求，以加強對存款的保障。（ｓｋ）

