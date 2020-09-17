《小傳日記》美儲局低息，魚缸續沉溺；潛穿十天線，成交再湧現

《小傳日記》隔晚花旗魚缸唔多醒神，三大指數要分開行，而聯儲局議息結果終於出爐，宣

布維持低息唔變。花旗「四巫日」殺到，亞洲魚缸全線急回，香江魚缸今日就要低開４９點報

２４６７６點。輕微彈高後就急潛低，低見２４２５０點全日低位。午市收報２４３２７點，跌

３９７點；午後仍然唔多精神，最終收跌３８４點報２４３４０點，失咗條１０天線（約

２４５６３點）同１００日線（約２４６８７點）。主板成交１１７６﹒９１億銀，比上日跳高

一成四。國貨佬報９７３２點，跌１１３點或跌逾１巴仙。科指報７３０１點，跌１２８點或跌

近２巴仙。

Ａ場今日個別走，上證綜合指數潛低０﹒４１巴仙報３２７０點；深證成指走上０﹒０３巴

仙報１３０１５點，兩市成交合計７５３６﹒２５億人仔，較上日升約一成。

重磅藍籌股都要齊齊跌痛，其中小米跌勢最慘，跳低逾６巴仙，報２１﹒３銀；而重磅股方

面，ＡＩＡ（０１２９９）跪低逾２巴仙，報７９﹒０５銀；ＱＱ（００７００）下滑逾１巴仙

，報５２７銀；神州移動（００９４１）撻低逾１巴仙，報５２﹒４銀；生發發（００３８８）

蒸發逾１巴仙，報３７０銀。



＊Ｋｅｅｐ住低息率港銀佬齊摔，「三條紅線」臨內房佬頭痕＊



聯儲局宣布維持低息唔變，而且零利率有機會維持到２０２３年，消息令到港銀佬慘被捱沽

大象（００００５）蒸發近３巴仙，報３０﹒９銀；東亞（０００２３）撻低逾３巴仙，報

１６﹒１４銀；中銀香港（０２３８８）蒸發近１巴仙，報２１﹒６銀；小象（０００１１）下

滑近１巴仙，報１１９﹒７銀；渣打（０２８８８）跪低逾１巴仙，報３７﹒３５銀。

融資「三條紅線」計劃喺９月頭開始已經喺１２間神州房企試點實施，有指監管部門要求試

點房企每個月１５號前交相關負債數據，內房佬普遍唔開心走低！中國海外發展（００６８８）

下滑近２巴仙，報２０﹒８５銀；融創中國（０１９１８）蒸發逾１巴仙，報３１﹒８銀；潤地

（０１１０９）撻低近３巴仙，報３５﹒７５銀；碧桂園（０２００７）跪低近１巴仙，報

９﹒４３銀。不過都有內房佬開心！萬科企業（０２２０２）起哄不足半巴仙，報２４﹒８５銀

；綠城中國（０３９００）炒高逾１巴仙，報１１﹒５銀。



＊比亞迪破頂車佬認真正，納指唔生性科指股落形＊



呢期花旗國特斯拉又拆股又上上落落，大家都對電動車有小小期望，比亞迪（０１２１１）

就間接受惠，仲做埋紅底股！今日收漲近６巴仙，報１０９﹒７銀。城汽車（０２３３３）升

１﹒７８％，報１０﹒３元；長城汽車（０２３３３）抽高近２巴仙，報１０﹒３銀；廣汽集團

（０２２３８）起飛逾６巴仙，報７﹒１９銀。華晨中國（０１１１４）跌逾半巴仙，報

７﹒０７銀；美東汽車（０１２６８）回吐逾半巴仙，報２８﹒５５銀。

不過納指期貨係亞洲時段就係咁潛水，受「四巫日」影響，連魚缸呢邊都唔多生性，科技股

都回吐，阿里巴巴（０９９８８）挫近２巴仙，報２６７﹒８銀；美團點評（０３６９０）跌近

３巴仙，報２４０﹒８銀；小米集團（０１８１０）卸逾６巴仙，報２１﹒３元；京東集團

（０９６１８）回吐近４巴仙，報２８７銀；阿里健康（００２４１）跟跌近４巴仙，報

１８﹒８６銀。



＊花旗打颱風油價向上衝，金價微微挫金股齊下墮＊



聽聞花旗國而家打緊颱風，所以油廠都減產埋，加上本身原油庫存量又下跌，所以今日油佬

都逆市起飛，中海油（００８８３）抽高逾２巴仙，報８﹒３６銀，係全日表現最好藍戰士；中

石油（００８５７）跳高近１巴仙，報２﹒５１銀；聯合能源（００４６７）漲逾半成，報

１﹒２４銀；中海油服（０２８８３）升近４巴仙，報５﹒７３銀；中石化煉化（０２３８６）

漲近１巴仙，報３﹒２９銀。

金價早排都係咁升，今日就微微下挫，跌１３美金或０﹒６７％，維持１９５０美元邊緣，

連帶金礦佬都一齊回吐，紫金礦業（０２８９９）跌逾１巴仙，報５﹒５７銀；山東黃金

（０１７８７）插水逾４巴仙，報２１銀；中國黃金國際（０２０９９）回吐逾２巴仙，報

１０﹒７６銀；恆興黃金（０２３０３）挫近３巴仙，報３﹒６３元；不過招金（０１８１８）

升近３巴仙，報１０﹒８元。請請！



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