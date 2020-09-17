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即市新聞

17/09/2020 10:50

《真知灼見－溫灼培》聯儲局議息會剖析

　　《真知灼見》聯儲局於今晨（１７日）為其「平均通脹目標」的新貨幣政策遊戲規則作出解
畫。聯儲局主席鮑威爾承諾，會維持寬鬆的貨幣政策不變直至通脹略升高於該行制定的２％通脹
目標「一段日子」（ｆｏｒ　ｓｏｍｅ　ｔｉｍｅ）。鮑威爾更進一步清楚解釋「一段日子」　
的意思，他指，這意味不單要見到經濟改善，更要見到經濟持續改善一段日子之後聯儲局才會加
息。鮑威爾指，惟有按照這方法相信美國經濟才會加快真正達到該行定下的２％通脹目標，也是
說，聯儲局會維持現行每月買債規模不少於１２００億美元的做法。根據上述聯儲局制定的新方
案，現聯儲局內普遍委員估計聯儲局最快加息日期也要待２０２３年。對於今年美國經濟的預測
，聯儲局估今年全年美國經濟將收縮３﹒７％，這幅度較６月當時估計有機會收縮６﹒５％少。
而今年底的失業率則估計為７﹒６％，也較６月當時估的８﹒４％要低。

＊２０２３年才有機會加息＊

　　當然，就是經過鮑威爾的解釋，很多細節仍是欠缺，例如當通脹高於２％「一段日子」也不
加息，這「一段日子」究竟有多長？而通脹高至甚麼程度局方仍可接受等這兩重要細節聯儲局也
沒有交代。不過，鮑威爾給予大家的訊息可謂相當明確，就是要大家努力投資不用擔心息率會上
升。而透過聯儲局的委員「所謂」的預測，聯儲局放了風給大家，就是該局最低限度要到２０２
３年才有機會加息，這對市場可謂是一顆定心丸。往後我們重點要留意是美國的通脹變化。美國
最新８月份核心年通脹率為１﹒７％已非一個低通脹水平。假如日後隨經濟進一步改善而攀越２
％，屆時市場便會開始注視聯儲局的取態，注視聯儲局的忍受程度。這一切均有待我們日後觀察

　　反觀今早亞洲金融市場所見大致平靜，價格與昨天沒太大變化。美國１０年債息維持於０﹒
６９％，歐元於１﹒１８美元水平，金價於１９６０位置徘徊，一切變動不大。至於昨晚美股道
指則微升３６點。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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