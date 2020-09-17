《保險睿見－謝佩蘭》長遠累積財富，與摰愛活出美滿人生

《保險睿見》我們對人生有很多期待。不管你的目標是環遊世界、置業安居或是提早退休有

效累積財富，能助你和摯愛實現不同人生階段的目標。然而要在低息環境及波動的市場狀況下為

財富增值有一定的挑戰性。為回應大眾對長線累積資本的需要有保險公司推出全新分紅保險產品

提供具競爭力的「預期總回報」非保證助客戶透過時間及複息效應達到長遠累積財富的目標。

該產品五年及十年保費繳付期保單的「預期總回報」非保證由「保證現金價值」、非保證

「復歸紅利」及非保證「終期分紅」三個部分組成。投保後客戶會在隨後不同年期獲取相應的

「預期總回報」當中的非保證「復歸紅利」面值一經派發，便會永久附加於保單。客戶可套現

「復歸紅利」的現金價值亦可以將「復歸紅利」的面值保存在保單內和「保證現金價值」一起隨

著時間優化風險管理慢慢累積滾存讓複息效應發揮作用，從而坐享長線的潛在資本增值。

雖然「預期總回報」內的「復歸紅利」及「終期分紅」屬非保證性質，但在釐定復歸紅利及

終期分紅金額時會由不同監控職能或部門的成員組成的委員會，向公司董事會提供獨立意見以確

保保單持有人和股東之間，及不同組別之保單持有人之間的待遇是公平的。公司會最少每年一次

檢視及釐定將會派發予保單持有人的復歸紅利及終期分紅同時亦會提供過往分紅保單的實現率予

客戶參考。此外，很重要的一點是，該儲蓄保險計劃的背後有一個專業投資管理團隊透過專家平

衡風險、把握投資機遇助客戶財富增值。

該計劃特設「更改受保人選項」讓客戶可把財富傳給後代。為進一步保障客戶的財富傳承該

產品提供第二受保人安排。原有受保人在生時可指定摯愛家人為第二受保人須與受益人存在可保

利益關係若原有受保人身故，第二受保人將會成為新的受保人。例如原有受保人在生時可指定妻

子為第二受保人，若原有受保人身故，妻子便會成為新的受保人，並指定兒子為第二受保人。這

個安排讓客戶可繼續滾存財富之餘，更可確保將財富傳承給下一代。

為讓客戶在傳承財富之餘同時可鼓勵下一代的受保人在學業上追求卓越該產品特設卓越成績

獎適用於保單生效滿１年後及受保人２５歲前。例如若受保人於托福考試（ＴＯＥＦＬ總分達

１１０分或以上或於國際英語水平測試ＩＥＬＴＳ平均分達８分或以上便可獲６８０美元獎金。

若受保人獲全球大學排名首１０位的大學所取錄更可獲２，８００美元獎金。

除了財富累積及傳承的作用，該計劃亦因應受保人需要，提供靈活的提取現金安排。例如，

當受保人踏入退休之年，可選擇一筆過提取保單價值，亦可因應個人需求，定期提取現金作為退

休收入來源的一部分，以安享退休生活。該計劃投保簡易，若每位受保人的總每年保費不超過指

定的保費限額，該申請更毋須健康審查。大家可聯絡財務策劃顧問了解詳情，為長線累積資產及

早造好準備讓自己和摰愛在不同的人生階段都可活出「健康長久好生活」。

《友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理 謝佩蘭》

