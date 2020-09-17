《基金之道－龐寶林》雲頂是假，可以穿越

《基金之道》受到新冠肺炎的衝擊，全球數十億人在家隔離，企業被逼停工、學校強制性停

課，以減少病毒蔓延的風險，導致如今雲辦公、雲教育，雲購物等成為主流，這也讓越來越多的

企業參與到云時代的建設﹒

雲板塊通常可以被分割為三個子板塊，第一為軟件即服務（ＳａａＳ，Ｓｏｆｔｗａｒｅ

ａｓ ａ Ｓｅｒｖｉｃｅ），第二為平台即服務（ＰａａＳ， Ｐｌａｔｆｏｒｍ ａｓ ａ

Ｓｅｒｖｉｃｅ），最後為基礎設施即服務（ＩａａＳ，Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ ａｓ

ａ Ｓｅｒｖｉｃｅ）﹒市場參與較多，投資者了解較多的為ＳａａＳ板塊，供應商通過提供符

合客戶需求的功能性軟件可以允許客戶自行儲存和分析數據﹒ＰａａＳ更多的是為創業者所提供

服務，旨在為客戶提供一個可以或許所需工具的平台來允許客戶自行開發自己的系統。ＩａａＳ

是指由營運商向客戶提供基本的包括開發，儲存空間，服務器，網絡等服務在內的雲計算的設施

資源。

市場中比較常見的雲ＥＴＦ主要是Ｇｌｏｂａｌ Ｘ Ｃｌｏｕｄ Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ

ＥＴＦ（ＣＬＯＵ），Ｆｉｒｓｔ Ｔｒｕｓｔ Ｃｌｏｕｄ Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ ＥＴＦ

（ＳＫＹＹ）和ＧＸ中國雲算（０２８２６），前兩者所持雲股票基本偏向美國市場，ＧＸ中國

雲算則主要投資中國市場的雲股。

ＣＬＯＵ所追蹤的企業，都是涉及到ＳａａＳ、ＰａａＳ、ＩａａＳ業務，或者是數據管理

中心信託，現時的持倉包括Ｔｗｉｌｉｏ（ＴＷＬＯ）、Ｅｖｅｒｂｒｉｄｇｅ（ＥＶＢＧ）、

Ｚｏｏｍ（ＺＭ）等主力從事雲計算相關業務的公司。用Ｔｗｉｌｉｏ來舉例，Ｔｗｉｌｉｏ是

一種平台即服務，它使軟件開發人員能夠使用數字通信（例如呼叫或短信）來增強用戶體驗，因

此收入十分多元化。

另一個市值較大ＳＫＹＹ是最早於美國上市的雲概念ＥＴＦ之一，其同樣也使追蹤

ＳａａＳ、ＰａａＳ、ＩａａＳ業務的企業，但但持倉更偏向於大眾所熟知的大型科技企業如亞

馬遜、微軟、谷歌等龍頭企業，現時的雲市場似乎有寡頭壟斷的特徵存在，在雲這個高增長，財

力和專業技術競爭相當激烈的市場中，以亞馬遜，微軟和谷歌這三家科技巨頭企業在云市場處於

領先地位。主要原因是信心問題及相信這些企業網絡安全做得較好，而較有保障﹒亞馬遜早在

２００６年就成為首個提供雲端基礎設施服務的公司，根據Ｃａｎａｌｙｓ的研究顯示，亞馬遜

目前於雲端基礎設施市場的佔有率約為３２％，獨佔鰲頭，而旗下獨有的Ａｍａｚｏｎ Ｗｅｂ

Ｓｅｒｖｉｃｅｓ於２０１８年的增長仍然高達４７﹒１％，略高於整體市場的增速。微軟雲業

務的收入已多個季度取得雙位數增長，在第二財季中微軟的Ａｚｕｒｅ雲端業務增長６２％。公

司的雲端服務Ｏｆｆｉｃｅ ３６５已坐擁超過３８００萬訂戶。谷歌通過不斷收購重組相關業

務，加上人工智能和數據分析的結合，在開始逐漸在雲領域拓寬市場佔有額﹒比如視頻會議和協

作工具Ｇｏｏｇｌｅ Ｈａｎｇｏｕｔｓ Ｍｅｅｔ自１月以來，每日使用量大增２５倍，此外

，Ｇｏｏｇｌｅ Ｃｌａｓｓｒｏｏｍ的使用量亦前所未有的強勁﹒

最後一隻投資於中國市場的ＧＸ中國雲算則主要專注在中國的雲端業務的公司包括恆生電子

、金蝶國際、萬國數據等中國雲概念股，三隻雲ＥＴＦ年初至今漲勢都比較明顯，其中表現最好

的為ＧＸ中國雲算，年初至今錄得超過７３％的收益，ＣＬＯＵ和ＳＫＹＹ分別也有４５％和３

０％的回報﹒《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》

