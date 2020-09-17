美股期貨跌幅擴，港股收挫３８４點報２４３４０點，科指跌近２％

《經濟通通訊社１７日專訊》美國聯儲局議息一如預期維持息率不變，並預料２０２３年前

不加息，允許通脹溫和地超越２％目標，符合市場預期。消息本來利好市場氣氛，但美股三大數

指期貨亞洲時段向下，加上Ａ股今早亦下挫，港股見逾一周低位。恆指低開４９點，早段跌幅曾

縮至１１點，見２４７１３點全日高，之後美股期貨跌幅擴大，恆指曾挫４７４點，見

２４２５０點，插穿１０天線（約２４５６３點）及１００天線（約２４６８７點），為９月９

日以來新低。午後美期跌幅擴大，港股復挫逾４００點，最終收報２４３４０，跌３８４點或跌

１﹒５６％，主板成交１１７６﹒９１億元。國企指數報９７３２，跌１１３點或跌１﹒１５％

。恆生科技指數跑輸大市，收跌１﹒７３％報７３０１點。

內地股市個別發展，上證綜合指數連跌兩日報３２７０，跌１３點或跌０﹒４１％；深證成

份指數報１３０１５﹒１９，升３﹒９１點或升０﹒０３％。市場交投活躍，兩市成交合計增逾

一成至７５３６億元人民幣。

藍籌股方面，友邦保險（０１２９９）跌２﹒４１％，報７９﹒０５元；藥明生物

（０２２６９）挫３﹒９５％，報１８５元；創科實業（００６６９）吐３﹒０９％，報

１００﹒４元；港交所（００３８８）跌１﹒１８％，報３７０元；中移動（００９４１）跌

１﹒３２％，報５２﹒４元；建行（００９３９）跌０﹒９３％，報５﹒３元。相反，港鐵

（０００６６）逆市走高，曾見４０﹒９５元為本月高，收升１﹒７６％，報４０﹒４５元。



＊科網股急回吐，小米成藍籌股表現最差＊



隔晚美股科技股又再回軟，令市場憂慮科網股調整勢頭重現。ＡＴＭＸ隨市向下，小米

（０１８１０）插６﹒３７％，報２１﹒３元為表現最差藍籌；董事長雷軍表示今年在科研投入

上超過１００億元人民幣，是科創板所有上市公司研發成本總和的一半。另外，騰訊

（００７００）跌１﹒４％，報５２７元；阿里（０９９８８）跌１﹒９％，報２６７﹒８元；

美團（０３６９０）挫２﹒９８％，報２４０﹒８元；易居（０２０４８）與天貓推網上買樓平

台，股價飆１１﹒９％後，倒挫５﹒５％，報１０﹒３元。

聯儲局預測２０２３年基準利率中位數將維持在０﹒１厘，相當於直至２０２３年料仍不會

加息，本地銀行股向下，匯豐（００００５）跌２﹒６８％，報３０﹒９元；曾低見３０﹒８元

；恆生（０００１１）跌０﹒９１％，報１１９﹒７元；東亞銀行（０００２３）跌３﹒２４％

，報１６﹒１４元；中銀香港（０２３８８）軟０﹒６９％，報２１﹒６元；渣打

（０２８８８）跌１﹒１９％，報３７﹒３５元。

內媒報道指，三星開始將更多的手機訂單交給中國ＯＤＭ以及零部件廠商進行生產，舜宇

（０２３８２）逆市升１﹒２２％，報１２４﹒８元；富智康（０２０３８）升１﹒０１％，報

１元。惟其他手機設備股隨市回吐，瑞聲科技（０２０１８）跌１﹒７２％，報４５﹒７５元；

中興通訊（００７６３）跌０﹒７３％，報１８﹒９４元；高偉電子（０１４１５）跌

２﹒０３％，報２﹒９元。



＊比亞迪再破頂，升穿１１０元水平＊



電動車概念股跑出，比亞迪（０１２１１）再創新高，盤中高見１１１﹒９元，收升５﹒８

９％，報１０９﹒７元；力世紀（００８６０）飆３０﹒９５％，報０﹒５５元。Ｔｅｓｌａ概

念的贛鋒鋰業（０１７７２）跌０﹒５％，報４０元。日前配股的恆大汽車（００７０８）跌

３﹒８５％，報２５元。另外，廣汽（０２２３８）升６﹒２％，報７﹒１９元；濰柴動力

（０２３３８）昨發布新款柴油機，今日除息，股價漲５﹒２４％，報１６﹒２４元。汽車配件

股隨車股走高，鄭煤機（００５６４）升８﹒３９％，報８﹒４元；福耀玻璃（０３６０６）升

４﹒８７％，報２８元。

國際原油價格向好，紐約期油及布蘭特期油分別升近５％及４﹒２％。石油股表現續勁，中

石油（００８５７）升０﹒８％，報２﹒５１元；中海油（００８８３）漲２﹒２％，報

８﹒３６元為表現最好藍籌；中石化（００３８６）跌０﹒３％，報３﹒３４元；旗下上石化

（００３３８）走高２﹒１％，報１﹒４６元；油服股中海油田服務（０２８８３）則升

３﹒８％，報５﹒７３元。

物管股表現較曳，永升（０１９９５）插５﹒０６％，報１６﹒１４元；寶龍商業

（０９９０９）挫２﹒９７％，報２７﹒７５元；碧桂園服務（０６０９８）也挫３﹒６２％，

報５０﹒５５元；中海物業（０２６６９）降３﹒８６％，報６﹒４７元；雅生活

（０３３１９）下滑１％，報３９﹒６元。（ｃａ）

