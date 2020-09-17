《股金豐采－涂國彬》美聯儲按兵不動，貴金屬未見突破

《股金豐采》面對突如其來的疫情，央行可以說是動作迅速，美聯儲連續減息，不斷放水。

其他主要央行也推出刺激政策，資產價格在過去幾個月裡迅速從低位反彈。直到９月初，美股做

出了一波調整，主要就是投資者看不到新的刺激，寧可獲利止賺一下。實際上，在全球央行年會

上鮑威爾就已經說過容許未來通脹在一段時間內超過２％仍然不加息。

本港時間周四（１７日）凌晨，美聯儲宣布維持利率不變，預計將維持零利率政策至

２０２３年，直至通脹回升，惟上調了今年ＧＤＰ至跌３﹒７％，明年預料增長４％。鮑威爾對

經濟前景還是相當謹慎，並沒有給出進一步的刺激政策，不難理解最終美股收窄跌幅。



＊金價短線區間上落＊



美匯指數原本在９月初有避險需求從２８個月低位反彈，但還是被困在９２至９４的區間弱

勢震盪，結束三日連跌。

金價目前還是在１９００至２０００美元區間整理，原本期待議息會議可以帶來方向，不過

目前波幅有限。雖然周三（１６日）最終收高，但動能不足。不過央行還將保持寬鬆的貨幣政策

，未來還有包括中美關係和美國大選的政治風險，金價還是維持上行趨勢。

白銀從８月１１日的大跌之後就步入調整狀態。昨日的議息會議也沒能給白銀帶來新的方向

，雖然連續上漲第三日，但波幅非常有限，現在只能繼續等待。



＊鈀金和鉑金回吐漲幅＊



鈀金在周二（１５日）突破了２４００美元，昨日先是延續升勢，衝高回落，低見

２３７８﹒１美元，好在５日線有支持，最終收窄跌幅而反彈０﹒１３％。短線或還有一些震盪

，但整體或能延續升勢，後市還是有機會挑戰２５００美元。

鉑金從９月初以來的反彈在周三明顯遇阻，結束兩日連陽，回吐０﹒８９％至９７３﹒５美

元，今日早段進一步回吐漲幅，１０００美元還是短線阻力所在。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



（權益披露：本人涂國彬為證監會持牌人士，本人及╱或本人之聯繫人並無直接持有所述股份，

本人所投資及管理的基金持有ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）╱招金（０１８１８）╱紫金

（０２８９９）╱江銅（００３５８），港股市場以外的黃金ＥＴＦ╱白銀ＥＴＦ╱礦業股之財

務權益。）



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