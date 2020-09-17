《鍾之日記》新舊經濟股齊挫，匯豐七連跌尋底

《鍾之日記》９月１７日，香港天氣：陰晴不定。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國聯儲局議息一如預期維持息率不變，並預料２０２３年前不加息，允許通脹溫和地超越

２％目標，符合市場預期。

港匯自今年４月觸及７﹒７５強方兌換保證以來，香港金管局已４０多次入市接美元沽盤，

累計接錢近１４００億港元。流入資金反映在銀行體系結餘，已將突破２１００億元。投資界相

信流入資金主要為股票錢，惟港股過去數月表現反覆。

香江魚缸今早低開４９點，之後美股期貨跌幅擴大，新、舊經濟股齊跌，恆指曾挫４７４點

見２４２５０點，為９月９日以來新低，最終收報２４３４０點，跌３８４點或１﹒５６％，主

板成交１１７６﹒９１億元。

匯豐（００００５）表現慘烈，繼續尋底，今日再跌逾２％，７連跌之下，跌穿３１元水平

，收報３０﹒９元。匯豐被認為是中美金融角力的頭號受害者，今年以來匯豐股價累跌約４８％

，前景充斥大量不明朗因素，其最賺錢的業務在香港為首的亞洲地區，但香港今年經濟表現一般

。匯豐失守３２元的海嘯價後未見回穩跡象，確令不少長期投資者心碎。

滬深股市今早窄幅低開，盤中釀酒、醫藥等板塊顯著下跌，午後汽車股急漲，滬指一度倒升

，但很快再無力，全日仍跌０﹒４１％，報３２７０﹒４４點。兩市全日成交７５３６億元人民

幣，較上日的成交３個月低位反彈約一成。



＊科網股再急跌，小米成最差藍籌＊



隔晚美股科技股又再回軟，令市場憂慮科網股調整勢頭重現。小米（０１８１０）全日插

６﹒４％，報２１﹒３元，為表現最差藍籌；董事長雷軍表示今年在科研投入上超過１００億元

人民幣，是上海科創板所有上市公司研發成本總和的一半。另外，京東（０９６１８）挫

３﹒８％，騰訊（００７００）跌１﹒４％，阿里（０９９８８）跌１﹒９％，美團

（０３６９０）同插３％。

易居（０２０４８）與天貓推網上買樓平台，股價飆１１﹒９％後，全日倒挫５﹒５％，報

１０﹒３元。

外電再就華為違反美國對伊朗制裁令案件公布獨家消息，華為在２００７年出售香港公司

Ｓｋｙｃｏｍ後，Ｓｋｙｃｏｍ與華為子公司巴西華為仍有密切業務往來，而華為副董事長胡厚

昆、輪值行政總裁郭平隱瞞了這件事，或成為孟晚舟案的又一證據。

甲骨文與ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動達成協議，字節跳動向內媒表示，公司確實在與一些

公司探討合作方案，以解決美國政府與公眾對於美國用戶數據安全的顧慮，上述方案不涉及業務

和技術出售，也尚未簽署最終協議。最終協議的簽署，還需依據法律獲得中國和美國相關部門的

批准。



＊每月需上報指標，紅線壓頂恆大減負＊



１２家內地房企９月１日起實施試點融資「三條紅線」。有內媒披露相關監測表，顯示監管

部門要求試點房企每月１５日前上報８項財務指標。

８項財務指標分別為剔除預收款後的資產負債率、未剔除預收款的資產負債率、淨負債率、

現金短債比、權益口徑購地金額、權益口徑銷售金額、近三年經營活動產生的現金流量淨額是否

連續為負、有息負債，其中涵蓋了融資「三條紅線」指標。

近月內地監管擬收緊房企融資，同時關注其負債情況。住建部及人行上月邀請１２家大型房

企召開重點房地產企業座談會，釋放房企融資收緊的訊號，同時設下融資管理規則。「三條紅線

」分別為房企剔除預收款後的資產負債率不得大於７０％，淨負債率不得大於１００％，現金短

債比不小於１。

紅線殺到，為１２家試點房企之一的恆大集團（０３３３３）今日宣布，將於下月２３日提

前贖回於２０２０年到期的１１％優先票據，總金額合計１５﹒６５億美元。據外電報道，恆大

此舉是中國最新的房地產融資管理政策發揮作用的表現。截止去年底，恆大的三大指標全數踩線

，剔除預收款後的資產負債率為７８﹒０３％，淨負債率１００﹒１６％，現金短債比不小於

０﹒５９。

恆大提前減負，該股今日僅微跌０﹒４％；惟其他內房大多捱沽，世茂集團（００８１３）

挫３﹒５％，潤地（０１１０９）滑２﹒６％，中海外（００６８８）潛１﹒７％，融創中國（

０１９１８）亦軟１﹒３％。



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