《投資心得－潘鐵珊》南航新增國內航線引進，迎來復甦機遇

《投資心得》南方航空股份（０１０５５）為國內運輸飛機最多、航線網絡最發達、及年客

運量最大的航空公司。於去年的旅客運輸量連續４１年為中國各航空公司中排名首位，達

１﹒５２億人次，而機隊規模和旅客運輸量均居亞洲第一、以及世界第三。由於今年世界性疫情

關係，重創航空業及旅遊業，截至今年３月３１日止的第一季業績，集團的營業收入比上年同期

減４３﹒８％至２１１﹒４億元人民幣；而歸屬於集團股東的淨虧損５３﹒５億元人民幣。

但於６月份的數據顯示，南航貨運方面的運力投入同比上升１２﹒２％，以及貨郵周轉量同

比上升８％，均是有所好轉的訊號。而集團亦在６月新增了每周七班來往深圳至烏魯木齊的航線

，亦在同月引進４架飛機；而在７月，則新增了瀋陽至青島、上海虹橋在呼和浩特、廣州－蘭州

－敦煌等國內航線，以配合出現一定程度恢復的境內航空客運需求。



＊可考慮４﹒４元買入，上望５﹒５元＊



雖然國際疫情持續擴散，加上國際航空限制政策趨嚴，國際航空客運量未見大起色，但在國

內，整體疫情控制情況屬向好趨穩，加上國內多個省市採取差異化的復工政策，料境內的航空客

運需求出現一定程度恢復。集團持續新開和加密航班網絡，強化在國內的中轉功能，推進廣州及

北京的樞紐建設，包括在去年完成大興機場首航和首批航班轉場，相信可以迎來國內航空業和旅

遊業復甦的增長機遇。故可考慮於４﹒４元買入，上望５﹒５元，跌穿３﹒８元止蝕。《香港股

票分析師協會副主席 潘鐵珊》（本欄逢周四刊出）



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