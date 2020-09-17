《財金樂道－陳樂怡》港股暫難突破，維持炒股不炒市

《財金樂道》港股近期整體市況反覆，多隻焦點新股招股反應及首日表現理想，預期投資者

短線聚焦於大型ＩＰＯ。展望未來，仍有多家ＡＤＲ回流以及其他大型中資股，將於短期上市，

其中，互聯網、生物製藥、物管以及內需等相關優質股，較受市場歡迎，投資者可考慮參與。

大市方面，恆指近日回穩，於８月時的低位（約２４１６７點附近）見支持。事實上，近期

恆指累計調整近１６００點，具技術反彈空間。不過，近日成交動力減弱，加上多隻大型新股準

備招股，以及部分現有股份的配股活動，亦可能造成資金分流，預料大市暫難突破。２５０００

點將為主要阻力位，維持炒股不炒市格局。

受到美股納指及深圳創業板指數回落所拖累，恆生科技指數亦一度調整，失守５０天平均線

。事實上，本港上市的科技股累積升幅不少，估值略高，短期面對獲利壓力。不過，目前估值只

是偏貴，並未出現泡沫，初步支持於７０００點。



＊美大選臨近，避險氣氛或支持美匯＊



美股近期趨波動，其中，科技股出現明顯調整，納指一度由高位回落超過１０％，曾失守

５０天平均線。雖然納指近日反彈，但納指整體趨勢似有轉弱。分析指軟庫近期買入大量科技股

期權，好淡投機盤湧現，令股份波幅擴大。由於美國科技股今年累積升幅不少，估值溢價偏高，

短期或藉機調整，後市關注四重結算日後的市場反應。另外，聯儲局將於本周公布議息結果，市

場關注會否就前瞻指引提供線索，為投資市場帶來方向。

美匯指數一度由低位反彈，英國近期對歐洲採取強硬態度，令投資者憂慮脫歐風險，資金從

歐元和英鎊流走。美股走勢轉趨波動，或令資金流向美元避險，投資者需留意資金會否出現輪動

。展望未來，由於美國大選即將來臨，預期市場避險氣氛將升溫，或為美匯短線帶來支持。另外

，美元反彈亦影響金價走勢，金價初步支持５０天平均線。



＊若無協議脫歐勢雙輸，談判仍樂觀＊



英國首相約翰遜表示，已決定將達成貿易協議的限期定在１０月１５日。此外，英國政府公

布《國內市場法案》草案，將送交國會審議，惟部分條款與脫歐協議抵觸。硬脫歐風險升溫，拖

累英鎊明顯調整。然而，英國歐盟貿易談判一直停滯不前，英國態度突然變得強硬，可能反映談

判終於進入關鍵階段。然而，愈臨近談判死線，雙方角力預期加劇。假如英國無協議脫歐，將是

一個雙輸的局面。加上英國首相約翰遜處事靈活，我們對談判結果的預期，偏向樂觀。

雖然美國疫情持續改善，不過，歐洲疫情回升，其中，法國的每日感染數字，更再創下疫情

以來的新高。英國亦宣布大幅減少限聚人數，以控制疫情。歐洲經濟復甦步伐難免受影響。事實

上，近期公布的德國經濟數據，例如工業生產，亦有放緩跡象。加上被疫情反彈拖累，歐洲未來

幾個月的復甦將進一步放緩。

早前深圳創業板指數出現調整，主因新華社刊登文章，指部分基本面不好的創業板股份，炒

作現象明顯。其中，文章提出的天山生物，近期已因股價非常波動，而被深交所分別停牌２次。

事實上，深圳創業板進行註冊改革，加上新經濟股受追捧，經過早前調整後，創業板指數年初至

今累升逾４０％。由於投資者憂慮監管力度加強，加上累積升幅大或具獲利壓力，阻力位於５０

天線。《凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡》



陳樂怡為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

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