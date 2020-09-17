《駐京專電》民營經濟統戰會議召開，習近平指示要團結在黨的周圍

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》全國民營經濟統戰工作會議１６日在京召

開。會上傳達了國家主席習近平的指示。習近平指出，要堅持「兩個毫不動搖」，把團結好、引

導好民營經濟人士作為一項重要任務。把民營經濟人士團結在黨的周圍，更好推動民營經濟健康

發展。



＊汪洋：個人成功既源於自身努力更得益於偉大的時代、事業、黨＊



中共中央政治局常委、中央統戰工作領導小組組長汪洋指出，要調動民營經濟人士加強自我

學習、自我教育、自我提升，深刻認識個人的成功既源於自身努力，更得益於偉大的時代、偉大

的事業、偉大的黨，增進對中國共產黨和中國特色社會主義的政治認同、思想認同、情感認同。

要引導民營經濟人士樹立家國情懷，以產業報國、實業強國為己任，弘揚企業家精神和工匠精神

，積極參與光彩事業和精准扶貧，做愛國敬業、守法經營、創業創新、回報社會的典範。

要按照構建親清政商關系的要求，健全政企溝通協商制度，完善民營企業權益維護機制，激

勵幹部主動作為、靠前服務，做到「親」而有度、「清」而有為。要發揮好工商聯和商會的作用

，積極培育和發展中國特色商會組織。

