《駐京專電》李克強：可以實現年度主要目標，全年經濟有望正增長

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國務院總理李克強１５日晚在北京出席世

界經濟論壇全球企業家特別對話會，他稱，７、８月中國經濟繼續穩定恢復，說明宏觀政策的積

極成效在不斷顯現，表明中國經濟擁有強大韌性。中國經濟發展可以實現年度主要預期目標，全

年經濟有望實現正增長。

李克強表示，中國有１﹒２億市場主體，中國人民勤勞、智慧。保住上億市場主體特別是量

大面廣的中小微企業、個體工商戶，就能實現今年城鎮新增就業９００萬人以上目標，穩住經濟

基本盤，並為未來發展奠定基礎。



＊實施好宏觀政策，深化「放管服」改革＊



李克強表示，宏觀調控必須把握好度，既要有效對沖疫情影響又要可持續。我們用改革的辦

法創新宏觀政策實施方式，對新增財政資金建立直達基層、直接惠企利民的機制，提高政策落地

的時效性和精準性，及時為保居民就業、保基本民生、保市場主體提供支撐。在實施好宏觀政策

的同時，並重深化「放管服」改革、優化營商環境，既助企紓困又激發市場主體活力。

李克強表示，當前全球範圍新冠肺炎疫情尚未得到全面控制，國際環境正在發生深刻複雜變

化，世界經濟的不穩定性上升，但是和平與發展仍然是時代主題，交流與合作仍然是世界趨勢。

各方要共同承擔責任，支持多邊主義，維護國際秩序，給世界人民以希望和信心。自由貿易在曲

折中前進，但大方向不會改變，因為經濟全球化大趨勢不會改變。要共同維護貿易和投資自由化

便利化，盡快恢復全球產業鏈供應鏈，讓世界經濟「活」起來。



＊不是封閉的國內循環，而是開放的國內國際雙循環＊



李克強強調，無論外部環境如何變化，中國都會堅定不移深化改革擴大開放。構建以國內大

循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，不是封閉的國內循環，而是開放的國內國

際雙循環，既要充分挖掘國內市場潛力，也要更大力度吸引外資、發展外貿，實現更高水平對外

開放。中國作為世界最大發展中國家，正處於新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化深入發

展階段，內需空間廣闊。中國將繼續放寬市場准入，保障外資合法權益，營造內外資企業一視同

仁、公平競爭的市場環境。中

