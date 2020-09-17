  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/09/2020 08:24

《駐京專電》李克強：可以實現年度主要目標，全年經濟有望正增長

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國務院總理李克強１５日晚在北京出席世
界經濟論壇全球企業家特別對話會，他稱，７、８月中國經濟繼續穩定恢復，說明宏觀政策的積
極成效在不斷顯現，表明中國經濟擁有強大韌性。中國經濟發展可以實現年度主要預期目標，全
年經濟有望實現正增長。
　　李克強表示，中國有１﹒２億市場主體，中國人民勤勞、智慧。保住上億市場主體特別是量
大面廣的中小微企業、個體工商戶，就能實現今年城鎮新增就業９００萬人以上目標，穩住經濟
基本盤，並為未來發展奠定基礎。

＊實施好宏觀政策，深化「放管服」改革＊

　　李克強表示，宏觀調控必須把握好度，既要有效對沖疫情影響又要可持續。我們用改革的辦
法創新宏觀政策實施方式，對新增財政資金建立直達基層、直接惠企利民的機制，提高政策落地
的時效性和精準性，及時為保居民就業、保基本民生、保市場主體提供支撐。在實施好宏觀政策
的同時，並重深化「放管服」改革、優化營商環境，既助企紓困又激發市場主體活力。
　　李克強表示，當前全球範圍新冠肺炎疫情尚未得到全面控制，國際環境正在發生深刻複雜變
化，世界經濟的不穩定性上升，但是和平與發展仍然是時代主題，交流與合作仍然是世界趨勢。
各方要共同承擔責任，支持多邊主義，維護國際秩序，給世界人民以希望和信心。自由貿易在曲
折中前進，但大方向不會改變，因為經濟全球化大趨勢不會改變。要共同維護貿易和投資自由化
便利化，盡快恢復全球產業鏈供應鏈，讓世界經濟「活」起來。

＊不是封閉的國內循環，而是開放的國內國際雙循環＊

　　李克強強調，無論外部環境如何變化，中國都會堅定不移深化改革擴大開放。構建以國內大
循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，不是封閉的國內循環，而是開放的國內國
際雙循環，既要充分挖掘國內市場潛力，也要更大力度吸引外資、發展外貿，實現更高水平對外
開放。中國作為世界最大發展中國家，正處於新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化深入發
展階段，內需空間廣闊。中國將繼續放寬市場准入，保障外資合法權益，營造內外資企業一視同
仁、公平競爭的市場環境。中

etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事16/09/2020
《神州經脈》世貿裁定美徵稅不合規　A場止三連升成交三個月低
財經熱話16/09/2020
《笑傲缸湖》英鎊急跌買好定沽好？用etnet格價點都最著數！
香港要聞16/09/2020
【大國博弈】邱騰華：反對輸美禁「香港製造」　約見美領事促撤回
FOCUS16/09/2020
【FOCUS】世貿裁決落侵侵面　「十月驚嚇」劍指貿協?
財經熱話16/09/2020
【人仔受惠股】航空股炒國慶長假三連升　紙品股迎旺季理紙飆一成
開市Good Morning16/09/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：贛鋒鋰業可小注吸納
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【etnet Bonus賞你】新城市廣場 Kumamon 10周年限量紀念品

【立即下載】etnet App 連環賞 玩遊戲贏走總值70萬元獎賞！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>