《思前想後－郭思治》港股需重越廿天及五十天線才初步確認小雙底

《思前想後》大市自踏進９月份後，恆指先由１日之高位２５２５４點反覆跌至９日之低位

２４２１３點，即在七個交易日內共跌１０４１點，且恆指亦相繼跌穿各組常用平均移動線。單

從技術上看，整個大市該已進入反覆欲試底之弱態，而所指的底部，首個該為８月７日之低位

２４１６７點。但自從步入九月份中旬後，大市不但未有進一步受壓，反之，在新經濟股稍做好

帶動下，市勢在緩步中續往上推升。至本周二（１５日）高位２４８２６點止計，在短短五個交

易日內，恆指已自９日之低位２４２１３點反彈６１３點，且以恆指於１５日報收在２４７３２

點計，技術上已初步成功重越１０天線（２４６７０點）及１００天線（２４６７４點），即大

市已初呈回穩之訊號。但美中不足處乃大市之交投實在偏疏，在動力不配下，擔心大市之升勢會

漸受規限。



＊大市初呈回穩，惟交投偏疏動力不配＊



拉闊一點看，大市自７月７日高位２６７８２點開始之回落，首個支持為８月７日之低位

２４１６７點，即在四周內共回跌２６１５點。其後大市反彈至８月３１日之高位２５８７４點

，即在三周內反彈１６８０點。而自８月３１日高位２５８７４點開始之回落，暫見喘定於９月

９日之低位２４２１３點，即在兩周內共回落１６３４點。單從上述資料看，大市目前確已漸進

入波幅性之整固中。有一點需指出，８月７日之低位２４１６７點及９月９日之低位技術上似漸

呈小雙底，惟暫不能肯定此點，因必需待恆指進一步成功重越２０天線（２４９６９點）及５０

天線（２５０６３點）後方能初步確認。要完全肯定此點，當需待恆指升越８月３１日之高位

２５８４７點。



＊新經濟股左右大市，匯控影響力下降＊



由於新經濟股對大市影響愈來愈大，故單談恆指之升或跌已沒有太大代表性。如匯控

（００００５）股價再創二十多年來之新低至３２元，但對恆指卻未帶來壓力。因匯控在恆指內

之成分比重只佔８﹒１４％，只要友邦（０１２９９）稍稍上升，已可對沖匯控下跌所帶來之壓

力，因友邦在恆指內之成分比重為９﹒９６％。而最關鍵的是騰訊（００７００），其在恆指內

之成分比重為１０％，另阿里巴巴（０９９８８）亦有達５％，小米集團（０１８１０）則佔２

﹒５９％，故只要上述三隻新經濟股稍做好，已足以令恆指作進一步之推升。即使大市暫在動力

不配下未能作較大幅之推進，但至少恆指暫該不會明顯下跌，或者炒股不炒市之情況仍將持續。

當然，舊經濟股多已身處較低處，故即使再稍受壓，惟相信該不會有太明顯之跌幅。

《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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