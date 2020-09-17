《輪證高清－孫明哲》正股上升輪價不升反跌？挑選合適產品很重要

《輪證高清》近日收到一位投資者的提問，令筆者想透過本欄再次提醒讀者選擇產品時條款

的重要性。該投資者買入了行使價６８５﹒５元的騰訊購１９３４８，當日騰訊（００７００）

上升，為甚麼該認購證價格不升反跌，我們在此嘗試以先解釋原因再探討選擇條款的重要性。

首先，認股證的價格受不同因素影響，包括正股股價走勢、波幅的預期、時間值損耗、股息

及利率假設等等，在這例子中以正股走勢及波幅最受影響。近日整體市場的波動性明顯回落，本

周初恆指單日只有約２００點波幅，而量度恆指波幅的恆指波幅指數亦從上周高位２５﹒３波幅

點急跌至本周的２０波幅點之下，可見波幅急速下跌，個股方面，科技股包括騰訊的股價亦轉趨

平穩，波幅同樣跟隨下跌，這個波幅下跌是令認股證（不論是認購或認沽證）股價下跌的原因。

另一方面，正股股價上升當然可以抵銷波幅下跌的影響，當時騰訊股價於５３０元附近，騰

訊購１９３４８的行使價６８５﹒５元，約３０％價外，屬於深入價外證，正股股價變動其實不

能太影響這產品的價格，原因是儘管騰訊上升１－２％，這產品仍然是深入價外，對其最終被行

使價的機會沒有太大的幫助。當正股上升的升幅未能抵銷波幅下跌的影響時，投資者就會發現產

品不升反跌。

大部分投資者在買賣認股證時都是希望參與正股股價的變動而非波幅變化，所以在選擇產品

時應該選擇一些對波幅變化影響較輕微的條款，短期、價外證都會較易受波幅影響，如投資者單

以槓桿篩選可能會選擇到價外證，因此我們一直建議投資者利用選輪三步曲，從行使價、到期日

、街貨選擇合理條款的產品，留意中期、貼價至輕微價外（價外程度約１５％以內）、低街貨的

產品，這類產品相對受波幅影響較輕微。

現階段投資者如看好騰訊不應該利用行使價６８５元的產品作部署，可以轉移留意較貼價、

行使價５８８元的騰訊購２３７６６，今年底到期，屬中期輕微價外證，實際槓桿約８﹒４倍，

比騰訊購１９３４８的槓桿只差０﹒４倍，但兩者被行使的機會（即對沖值）卻有接近１倍的差

距，因此騰訊購２３７６６更能反映正股股價的變化，是現時更合適的選擇。

《高盛董事總經理 孫明哲》

《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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