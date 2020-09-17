《全球視野－胡一帆》中國復甦範圍進一步擴大

《全球視野》下半年中國經濟預期同比增長將達到５﹒５％－６％，主要受消費和服務業進

一步回暖、基礎設施投資力度加大以及穩健的出口支持。對於美國加大非關稅措施，中國依然表

現得謹慎且克制，並聚焦於長期發展和市場開放上。



＊下半年消費與服務業加快復甦＊



７月份活動資料顯示經濟持續復甦，但各領域復甦步調不一。固定資產投資（ＦＡＩ）同比

增速升至６％，連續５個月提速，主要還是由房地產和基建投資拉動。工業增加值持穩於疫情前

的水準。出口增長連續５個月超出預期。社會消費品零售同比下滑１﹒１％，降幅略有收窄，隨

著服務業加快復甦，未來幾個月有望轉為正增長。鑒於疫情基本得到控制，且疫苗持續出現進展

，我們預計服務╱消費活動將在今年餘下時間加快復甦。景氣回暖的一個有力證明是，８月份非

製造業採購經理指數（ＰＭＩ）跳升至５５﹒２，創３１個月來新高，這主要是受到休閒支出、

酒店和餐飲行業的帶動。我們預期下半年中國經濟同比增長將達到５﹒５％－６％，主要受消費

和服務業進一步回暖、基礎設施投資力度加大以及穩健的出口支持。



＊中國央行進一步挹注流動性＊



繼６月和７月資金淨回籠後，８月份央行淨投放約８０００億人民幣的流動性，旨在平滑市

場利率上升趨勢並促進政府債券順利發行。８月份地方政府債券發行額加速至１﹒２兆元人民幣

，這是由於下半年專項債額度尚餘１﹒５兆元，需要在８月至１０月間完成。鑒於政府債券發行

活躍，我們預計信貸增長將在未來幾個月進一步攀升，直到第四季才有所放緩。全年信貸同比增

速料將在１３﹒５％（年初至７月同比增長１２﹒９％）。中國央行近期重申將保持市場上的流

動性合理充裕，並降低企業融資成本。我們依然預計年內存款準備金率（ＲＲＲ）還會進一步下

調１００－２００個基點，中期借貸便利（ＭＬＦ）利率下調１０－２０ 個基點，降幅將較今

年以來的１５０－２００個基點（ＲＲＲ）和３０個基點（ＭＬＦ）溫和。



＊中美緊張局勢揮之不去＊



儘管中國仍然致力於履行協議，但隨著美國的施壓擴大至科技、金融以及地緣政治，導致中

美緊張局勢升溫。美國近期對華為和ＴｉｋＴｏｋ施壓之際，中國在８月２８日發布了調整後的

禁止出口和限制出口技術目錄。這可能意味著位元組跳動的潛在海外業務出售需要事先獲得中方

審批。雖然實施細節尚待厘清，但我們認為該規定可視為技術轉讓的監管指引，過去這是中國的

一個法律空白。此外，中美兩國官員已就貿易議題進行通話，雙方都承諾繼續履行中美第一階段

貿易協定，上半年中國對美國商品的購買量已達到２０２０年目標的２３％左右。中國將加快推

進以「國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的新發展格局，即以國內為主要驅動力，

同時與全球經濟體相互合作。總體而言，中國對於美國的施壓仍可能保持冷靜與謹慎，即便是面

對特朗普政府不斷升級的挑戰。

《瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家 胡一帆》



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