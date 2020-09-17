《法證攻防－林恩》「回應報價」及「主動報價」（上）

《法證攻防》流通量供應是結構性產品的重要特點，流通量提供者通常稱為「莊家」，經紀

識別編號以９５、９６或９７開頭的４位數字又被稱為「莊家牌」，「回應報價」及「主動報價

」是提供流通量的兩種方式。

回應報價是指因應投資者的報價要求，於聯交所的交易系統輸入買賣指示提供流通量。投資

者於交易日的交易時段內，可以直接致電流通量提供者的指定電話號碼與其聯絡，發行人需要遵

守回應報價的標準。根據現時結構性產品的最低服務水平，流通量提供者將於１０分鐘內回應報

價，而報價將顯示於有關權證的交易版面上；最少報價數量為２０個單位；標準型權證及牛熊證

的最大買賣差價是２０個價位，而界內證為０﹒０８港元；持盤時間至少５分鐘。該５分鐘內流

通量提供者或需因應現行市況及掛勾資產的價格變動而調整買入及賣出價。倘若另一名投資者在

該５分鐘持盤時間以流通量提供者的報價進行交易，該報價將失效，如閣下有意進行交易，便必

須重新提出報價要求。

投資者需要特別留意的是，而在某些特定情況下，流通量提供者無需按要求回應報價。例如

：於每個交易日上午交易時段的首５分鐘或於首次開始交易後的首５分鐘；若結構性產品的理論

價值低於０﹒０１港元；當出現流通量提供者控制以外的操作及技術問題，導致流通量提供者提

供流通量的能力受阻時等。詳情可查詢「提高上市結構性產品市場監管的指引」，或者相關結構

性產品的上市文件。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



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