《豪匯有期－陳健豪》紐元升勢欠說服力

《豪匯有期》執筆時未知道美國聯儲局議息會結果，但美匯指數大交易框架在９１﹒７－

９４﹒０之間低位整固，而上星期波幅只在框架內的９２﹒７－９３﹒７窄幅波動，這星期初更

徘徊在９３﹒００上下，由此可見市場在框架中的中間位這些尷尬水平等待突破，大方向上美元

下跌似乎是大勢所趨，不過在１１月美國總統大選前我認為進一步急跌的機會不高，反而是美匯

指數在低位整固、弱勢反彈的條件已慢慢成型。



不過從周初反應，美元亦一度吸納市場買盤，因紐約聯儲製造業指數從前值３﹒７急升至

１７，亦遠好於預期的６﹒５。數據好，或反映紐約州偏低的新冠疫情感染率及持續重啟經濟，

令製造業以２０１８年以來第二快的速度復甦，即使自７月起疫情一度令確診數字急升，不過又

未導致更嚴格的封關措施，或暗示美國經濟仍有復甦空間。自７月底上次議息會後，美國消費者

支出疲弱，消費信心一度急跌，甚至拖累就業市場增長放慢，都是早前打擊市場對美國經濟信心

，不過近數星期的經濟數據又可以見到，美國樓市有所改善、ＩＳＭ製造業活動亦復甦、而服務

業活動亦開始穩定，這些數據單一公布或不起眼，不過累積起來就可能反映市場早前過分擔心美

國經濟。一旦聯儲局如我估計未有進一步發放鴿派言論，甚至如其他央行一樣提高增長前景，或

可以刺激美元進一步反彈。



技術上，美匯指數守住９１﹒７後，短線需要守住９２﹒４－９２﹒５水平，後市就有條件

進一步反彈至９４甚至３月份美匯指數低位９４﹒５水平，因此９２﹒４可以算是美匯指數的好

淡分水嶺。



若這推測成立，似乎要沽的選擇仍然以英鎊兌美元或紐元兌美元為首選。過去一星期有極多

的市場噪音出現，不過重中之中、中線來說，英國跟歐盟之談判分歧仍大，亦未有結果，預計到

年底前仍將限制英鎊的上升空間。英鎊自１﹒３２８０急跌並跌穿１﹒３０５０關鍵支持位，若

有機會借聯儲局議息抽升至１﹒２９８０－１﹒３０３０仍屬吸引水平重新沽空，升破

１﹒３０９０止蝕，目標仍在中線吸納水平１﹒２６５０－１﹒２７５０之間，暫時可以此區間

高沽低買。另一有機會的選擇在紐元，新西蘭將於文章見報時公布第二季度ＧＤＰ，雖然近日總

理宣布除最大城市奧克蘭外其他地方疫情警戒級別放寬，但第三季消費者信心指數跌至２００８

年金融海嘯後最差，令市場已打賭數據極差及無視紐西蘭１０月份進行大選，已開始打賭新西蘭

最快在明年初有機會推行負利率，或將限制紐元兌美元進一步上升，阻力０﹒６８３０仍難以升

破，建議若聯儲局議息後美元先急跌，可待紐元升至０﹒６７８０左右沽出，升破０﹒６８５０

止蝕，目標０﹒６６５０。《艾德證券期貨總經理 陳健豪》



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