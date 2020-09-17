《新股上市》福祿控股暗盤收報１０﹒４元，每手賺７５０元

《經濟通通訊社１７日專訊》福祿控股（０２１０１）明日掛牌，今日於輝立暗盤交易系統

收報１０﹒４元，較招股價８﹒９元高１６﹒８５％，不計手續費，每手５００股，賺７５０元

。

而在富途證券暗盤交易系統中收報１１﹒７４元高招股價約３１﹒９％。（ｃｗ）

