《新股上市》福祿控股暗盤收報１０﹒４元，每手賺７５０元

《經濟通通訊社１７日專訊》福祿控股（０２１０１）明日掛牌，今日於輝立暗盤交易系統
收報１０﹒４元，較招股價８﹒９元高１６﹒８５％，不計手續費，每手５００股，賺７５０元
。
而在富途證券暗盤交易系統中收報１１﹒７４元高招股價約３１﹒９％。（ｃｗ）
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