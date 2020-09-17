《日入而息》傳快手來港上市籌資３９０億，港失業率維持６﹒１％

《今天重點》﹡傳ＴｉｋＴｏｋ競爭對手「快手」計劃今年在港上市；傳內地短視頻企業快

手來港上市，籌資最多３９０億元

﹡本港最新失業率維持於６﹒１％，勞工市場短期內仍受壓；今年首七個月商

品整體出口貨量按年跌５﹒６％

﹡匯豐維持最優惠利率５厘不變

﹡東亞銀行（０００２３）違反監管規定，遭證監會譴責及罰款４２０萬元

﹡港鐵（０００６６）日出康城第十三期項目邀請發展意向，下周四截止

﹡本港今日新增９宗確診個案，３宗源頭不明



《即日市況》﹡美股期貨跌幅擴，港股收挫３８４點報２４３４０點，科指跌近２％



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒４％酒股領跌，茅台「為貴州扛債」急插



《美元匯價》﹡美匯有機會再挑戰９４的重要阻力；歐元最新報１﹒１７９２╱９６，日圓

最新報１０４﹒７５╱７７



《公司資訊》﹡港鐵（０００６６）日出康城第十三期項目邀請發展意向，下周四截止

﹡中國有贊（０８０８３）向附屬電商解決方案公司增資１﹒６億美元，持股

近５２％

﹡中國供應鏈產業（０３７０８）遭債權人提清盤呈請，稱結欠４０﹒７２萬

元債務

﹡天倫燃氣（０１６００）旗下公司獲容許發行超短期融資工具

﹡宏利香港推出強積金退休收益基金，冀年度化派息率達４％

﹡亞太絲路投資（００７６７）票據持有人轉售１６﹒４５億元可換股票據

﹡阿里巴巴（北京）智能科技公司成立，註冊資本１０００萬元人民幣；阿里

發布第一款機器人「小蠻驢」，及首台雲電腦「無影」

﹡創新電子控股（０８３４６）今早宣布停牌，待刊內幕消息

﹡匯豐推出全新綜合理財戶口「匯豐Ｏｎｅ」

﹡新高教（０２００１）發行可換股債券及折讓７﹒８％配股，共集資近１０

億元

﹡粵港灣（０１３９６）擬收購深圳鹽田區物業項目

﹡睿見教育（０６０６８）本學年入學人數按年增１９％至７﹒１４萬

﹡薈萃國際（０８０４１）擬與金礦公司股東合作，創線上黃金交易平台

﹡東亞銀行（０００２３）違反監管規定，遭證監會譴責及罰款４２０萬元

﹡漢港控股（０１６６３）主要股東汪林冰購入７６﹒２萬股公司普通股

﹡正商實業（００１８５）附屬購河南省新鄉市土地使用權，涉６１３５萬元

人民幣



《國企紅籌》﹡重慶鋼鐵（０１０５３）實際控制人變更為寶武鋼鐵

﹡駿傑（０８１８８）獲授９２１０萬元建造合約，料明年９月竣工

﹡深高速（００５４８）獲招商公路及其子公司增持，兩者共持股達５％

﹡石藥集團（０１０９３）附屬注射用多西他賽獲美國藥監局批准開展臨床試

驗



《神州民企》﹡恆大（０３３３３）擬提前贖回１５﹒６５億美元優先票據

﹡金衛醫療（００８０１）股份買賣單位改為每手８０萬股，下周四起生效



《中國要聞》﹡文旅部表示國慶、中秋假期Ａ級景區實施門票預約制度

﹡民航局表示採用負面清單模式管理通用航空預先飛行計劃

﹡教育部表示１１月起取消留學回國人員證明，可自願認證

﹡商務部表示中秋、國慶假期開展１３００多場促消費活動；中歐投資協定談

判第３２輪談判下周舉行；首８月中國對外非金融類直投同比降２﹒６％；

鼓勵外商投資產業目錄爭取盡早公布

﹡上海榕融新材料表示國產氧化鋁明年將在臨港實現量產

﹡金華科創中心落子上海松江區，三家上市公司入駐

﹡外匯交易中心等三機構優化Ｔ＋Ｎ結算周期債券交易

﹡１１００億逆回購利率持平，全口徑回籠２３００億

﹡華為聯合中國移動等發布５Ｇ全場景智慧物流系統

﹡ＳＷＩＦＴ表示８月人民幣繼續保持全球第五大活躍貨幣

﹡盛松成評人幣升值：鼓勵企業對外投資，警惕被剪羊毛

﹡天津債務問題浪接浪，傳要求金融機構支持泰達投資

﹡奧雅納表示以數字技術規劃更美好未來城市

﹡乘聯會表示９月車市延續穩定增長，零售同比增長約８％

﹡重慶螞蟻消費金融公司獲批籌建，螞蟻集團持股５０％

﹡中基協表示８月底前公募基金資產淨值共１７﹒８萬億元



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒８％，報１２８７２﹒７４點



《其他消息》﹡包圍警總毆打警員，地盤工被裁定暴動及普通襲擊罪成

﹡第二期「保就業」計劃２萬僱主獲批，補貼額７２億元

﹡鄧家彪促港府積極遊說內地，林健鋒建議黃金周後才推

﹡譚得志向高院申保釋被拒，繼續還柙荔枝角拘留所

﹡１２港人被捕，鄧炳強稱待內地完成程序後或要求送回

﹡金管局表示８月底綜合利率降至０﹒４１厘

﹡食衞局徐德義稱港版健康碼推出「未到時候」

﹡本港最新失業率維持於６﹒１％，勞工市場短期內仍受壓；今年首七個月商

品整體出口貨量按年跌５﹒６％

﹡林鄭月娥稱居屋售價下調反映改變資助出售房屋定價理念

﹡長沙灣海珀首推５０伙，折實售價５３６﹒７萬元起

﹡深股通額度全日用３８﹒７億元；滬股通額度全日流走１３﹒４億元，陸股

通淨流入逾４億

﹡虛銀掀競爭監管須平衡，學者倡增準備金要求加強保障

﹡證券業協會料今年多達４０間券商結業

﹡安聯投資調查指５４％港人沒有信心能實現理想退休生活



《大國博弈》﹡中國兩個月減持逾百億美債，７月日本持倉量創新高

﹡中國官方報告指新疆打擊強迫勞動行為，保障勞工人權

﹡字節跳動表示方案不涉業務和技術出售，還需獲中美批准

﹡克拉奇抵台前夕，美國駐聯合國大使與台灣高官首會面

﹡美國起訴五名中國黑客，涉網絡攻擊外國政府及企業

﹡國際晶片業擬致函華府：制裁中芯損美國半導體產業

﹡崔天凱稱中國靠竊取技術發展的論述對中國人民不公

﹡報告指中美投資降至九年低，兩國跨國科企或被迫拆分

﹡華孚時尚被指控侵犯新疆人權，Ｈ＆Ｍ決定終止合作

﹡華府表示特朗普禁令不致於檢控微信用戶

﹡解放軍今在東海舉行軍事演習

﹡ＴｉｋＴｏｋ協議待批，中方表示停止將經貿合作政治化

﹡五名中國黑客遭美起訴，中方表示利用網絡安全政治操弄

﹡外交部表示已就克拉奇赴台提嚴正交涉，將做出必要反應



《新冠肺炎》﹡本港今日新增９宗確診個案，３宗源頭不明

﹡全球疫情反覆，印度、烏克蘭及捷克單日確診再創新高

﹡美國總統特朗普稱民眾最快下月廣泛接種疫苗

﹡核酸測試涉侵權案，華大基因承諾判決前停在港覓新客

﹡國藥疫苗團隊：臨床數據顯示疫苗安全性「非常好」

﹡渣打全線分行下周一起恢復正常營業時間

﹡證券業協會冀政府正視金融行業數碼化轉型挑戰

﹡盧龐茂稱港大深圳醫院可處理居粵醫管局病人診症服務

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