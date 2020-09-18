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即市新聞

18/09/2020 07:46

《日出而作》美股波動納指跌逾１％，油價再漲，金管局持續注港元

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　紐約道瓊斯　　　２７９０１﹒９８　　跌　　１３０﹒４０點╱０﹒４７％　
　　　　　　　標普５００　　　　３３５７﹒０１　　跌　　　２８﹒４８點╱０﹒８４％
　　　　　　　納斯達克　　　　　１０１０﹒２８　　跌　　１４０﹒１９點╱１﹒２７％　
　　　　　　　倫敦富時１００　　６０４９﹒９２　　跌　　　２８﹒５６點╱０﹒４７％
　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　１３２０８﹒１２　　跌　　　４７﹒２５點╱０﹒３６％　
　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　５０３９﹒５０　　跌　　　３４﹒９２點╱０﹒６９％
　
　　　　　　　﹡香港時間７：４４ａｍ美元兌日圓１０４﹒７５，歐元兌美元１﹒１８４７
　
　　《最新資訊》﹡南方東英新加坡推內地國債ＥＴＦ，下周一掛牌
　　　　　　　　﹡美國上月新屋動工跌５﹒１％，遜市場預期
　　　　　　　　﹡美國上周首次申領失業救濟金人數達８６萬，微超預期
　　　　　　　　﹡費城聯儲行９月製造業指數跌至１５，符合市場預期
　　　　　　　　﹡其士（０００２５）旺角傲寓下周開價，擬１０月初售
　　　　　　　　﹡內地首８月規模以上釀酒企業總產量按年下降３％
　　　　　　　　﹡金管局注１８﹒６億港元，體系結餘增至逾２１５９億
　　　　　　　　﹡失業救濟申請維持高水平，道指跌逾百點納指挫１％
　　　　　　　　﹡美國經濟數據疲弱，美元觸及一周高後回軟，日圓上漲
　　　　　　　　﹡傳華府達ＴｉｋＴｏｋ交易條款，美投資者持六成股權
　　　　　　　　﹡傳騰訊（００７００）旗下美國遊戲商遭華府國家安全審查
　　　　　　　　﹡印度就振華數據事件向中國交涉，中方大使稱報道抹黑
　　　　　　　　﹡胡錫進稱有解放軍在６月衝突犧牲，惟死亡數低於印軍
　　　　　　　　﹡英國央行維持利率不變符預期，進一步研究實施負利率
　　　　　　　　﹡上緯新材超低價ＩＰＯ引監管重視，將調整新股定價機制
　　　　　　　　﹡保就業兩大超市回饋方案，政府不收貨
　　　　　　　　﹡宏利推出退休收益基金，為市面首次有派息類強積金基金
　　　　　　　　﹡全球確診病例破３０００萬宗，美國病例逾６６７萬宗
　　　　　　　　﹡人行抓緊建設跨境人民幣貿易融資資產轉讓平台
　　　　　　　　﹡ＥＳＲ（０１８２１）股東ＳＫ折讓約４％配股，套現近３２億
　　　　　　　　﹡ＮＥＸＩＯＮ　ＴＥＣＨ與移動虛擬網絡營運商ＸＯＸ訂合夥協議
　　　　　　　　﹡中金公司（０３９０８）發行Ａ股獲中證監通過
　　　　　　　　﹡中盈（００７６６）主席轉換４﹒７億股增持，股權升破２９％
　　　　　　　　﹡中國通號（０３９６９）中標十軌道交通項目涉１９億人幣
　　　　　　　　﹡天仁茗茶新招谷生意，賣ＡＳＴＭ　Ｌｅｖｅｌ３口罩送現金券
　　　　　　　　﹡北控潔能（０１２５０）８月發電量逾３４萬兆瓦時，同比跌近２％
　　　　　　　　﹡光匯石油２０１７╱１８年度中期盈轉虧８５００萬元，不派息
　　　　　　　　﹡君實生物（０１８７７）獲ＦＤＡ孤兒藥資格認定
　　　　　　　　﹡恆大汽車（００７０８）擬上海科創板上市
　　　　　　　　﹡紅星美凱龍（０１５２８）擬發資產證券，涉不逾１１﹒６億人幣
　　　　　　　　﹡揚科集團（０１４６０）擬合股及更改每手股數
　　　　　　　　﹡港通（０００３２）主席每股１４元溢價４２％提全購，今早復牌
　　　　　　　　﹡嘉年華（００９９６）建議２５股併１股，兼股本削減
　　　　　　　　﹡聯想控股（０３３９６）旗下聯泓新材料獲准深交所上市
　
　　《國企紅籌》﹡上實城市開發（００５６３）斥逾資４億人幣購上海地皮
　　　　　　　　﹡大唐新能源（０１７９８）裝機容量突破千萬千瓦創新高

　　《神州民企》﹡中國奧園（０３８８３）發優先票據，籌３﹒５億美元供債務再融資
　
　　《中國要聞》﹡ＡＳＭＬ持續投入中國市場，與中國半導體業同發展
　　　　　　　　﹡習近平考察調研長沙先進製造業和文化產業等
　　　　　　　　﹡李克強加快實現「跨省通辦」提升「獲得電力」服務
　　　　　　　　﹡李克強為民企發展創造公平，電網企業剝離競爭業務
　
　　《新股上市》﹡寶尊電商今日開招，入場費近１０４９５元

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