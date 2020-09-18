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18/09/2020 07:50

《華爾街內望》失業救濟申請維持高水平，道指跌逾百點納指挫１％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》最新數據顯示上周失業救濟申請維持在高水平，加上科技股繼
續遭拋售，美股周四（１７日）下跌。
　　道指跌１３０點或０﹒４７％，報２７９０１點。標指跌２８點或０﹒８４％，報３３５７
點。納指跌１４０點或１﹒２７％，報１０９１０點。
　　美國勞工部周四公布最新報告顯示，即使上周初次申請失業金人數有所減少，但仍徘徊在極
高水平，加劇市場對經濟復甦停滯的擔憂。
　　聯儲局上日承諾在較長一段時間內保持低利率，幫助經濟走出衰退，主席鮑威爾提出觀察因
素的清單，包括薪資增長、勞動參與率、少數族群相對於白種人失業的差別狀態等。如果這些因
素都獲得滿足，儲局才會認定經濟處於最大就業，並考慮上調利率。
　　板塊方面，標普科技股跌０﹒８％，標普地產股、金融股亦遭大幅拋售，前者跌２﹒２％，
後者軟１％。
　　個股方面，亞馬遜跌２﹒３％，蘋果跌１﹒６％，通用電氣漲４﹒４％，行政總裁卡爾普表
示公司的自由現金流將在下半年轉正。福特汽車漲３﹒７％，公司已開始在密歇根州的工廠生產
新一代農夫車。
　　指標十年期美債收益率跌０﹒５個基點至０﹒６８２２％，並曾一度觸及０﹒６４６％，創
月初以來最低水平。（ａｌ）

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