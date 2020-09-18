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即市新聞

18/09/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》１７年後向港交所（００３８８）重提的要求

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和４０％
，局勢則分別屬於顯著向淡和向淡。２００３年１２月６日，應港交所（００３８８）邀請，筆
者於會議展覽中心向一個投資研討會的參加者推廣他們的新產品：國指期貨。記得當年筆者在台
上向一位港交所高層人士公開提出「每周發放國指期貨市場佔有率數據」的要求，謂可提高市場
透明度的同時，亦可刺激交投意欲。非常遺憾，快將１７年了，港交所依然只提供「恆指期貨市
場佔有率數據」，且經常不會準時發放。
　　其實，不少讀者都曾經向筆者反映過，這個數據對他們非常重要，可以了解大戶的最新部署
，希望可以每個星期首個交易日８：４５ａｍ（競價時段開始）前公開發放。此外，筆者希望港
交所可以將發放國指期貨最後結算價的時間提早，與恆指期貨看齊。最後，指數期貨未平倉合約
數據的公布時間亦應提早至一個固定的時間，方便投資者按時查閱。
　　順道一提，恆生科技指數面世後，受到很多投資者的注視，至今已有四隻交易所買賣基金（
ＥＴＦ）於市場內供投資者買賣。可預期的，為科指期貨與科指期權於明年亦會面世，以應市場
所需。到時，請港交所同步提供「科指期貨市場佔有率數據」，造福投資者，並刺激科技股的交
投。於進行分析時，筆者習慣將１０大市場參與者分為三類，將排行第６位至第１０位者視作中
戶，排行第４位至第５位者視作大戶，排行第１位至第３位者則視作超級大戶，研究他們於剛過
去的一星期內所進行的部署。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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