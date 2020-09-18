《缸邊隨筆－石鏡泉》今晚出事？

《缸邊隨筆》今晚，是美股四重結算，即是期指、期權、股指、股權的結算，這些都是衍生

工具，是有「限時死線」。到結算大限，怎結？



怎結，一般人會以為結算日就是牛熊博鬥，好淡相爭日，但大戶怎會是煮到來就硬食，而不

是早作部署？當然不是，留意本港期指由今年３月至今的期指結算，再配以該月的大概走勢，可

見到結算價是順勢而行，而不是牛熊相博，互鬥反艇。唯一看似反艇者，是今年３月的結算價，

結算時，似有些逆該月的走勢，彈高收，原因是今年３月跌約６０００點，淡友不敢趕盡殺絕，

自３月２３日起便開始食糊，平淡倉才致結算價是較當月低位，高約千點收，此中，不難了解。



利好利淡股市的因素環境，是以波段式發展，鮮有一日好，一日淡的事情。日好日淡的因素

不是沒有，但鮮有，資金要買貨，買完才止；要沽貨，亦沽完才止，一止了，便會回歸從前，又

或有其他利好或利淡因素，入場主宰，從目前形勢看９月結算如又是順勢，是應在較低水平結算

的。



全球每年有四次的結算，是極重要的，就是３月、６月、９月、１２月。這是季結時期，之

所以重要，是因為大型基金要提交投資報告予投資者。



基金，基本上會受不少法規限制、監管，例如，其投資品中的債券與股票比例，要合乎法規

。不過近年債券息低，如真是日日都依足法規去持股債，就遲早死，因為債息如斯低，幾等於零

收息。因此這些基金便會偷雞，到交投資報告予公眾、監管機構時，就依法規來持貨。但之後及

之前，就揸多些股，少些債。如果這些基金貪心大，不將多持了的股票及時釋出，改持債券，則

到見「家翁」時，就會出醜，不依法規，會被罰，會被投資者責怪。唉！



＊ＪＰ摩根：基金界要沽２０００億股票＊



今時基金經理真不易為，依足法規，少盈利投資者怪，偷雞以益投資者，仲死。無事，就無

人講；出事，就會謂，點解唔依規章。



ＪＰ摩根兩星期前，估了條數，基金界有近２０００億的股票要沽。因為如以今年７月起計

，ＭＳＣＩ股票價不斷升，但債券價就只持平，此即，就算基金經理不偷雞，不作任何買貨，則

到９月底，其所持的股票價值便會遠超債券價，是股債比例失衡，犯規了，怎辦？只好在９月結

算期前，沽股買債，以平衡其股債投資組合，基金戶於９月初便開始部署沽貨。所以環球

ＭＳＣＩ指數便於８月中見頂，因基金沽貨去平股債比例者眾。



沽齊了嗎？按ＪＰ摩根所言，在８月中是仍有２０００億元的股要沽。



基金能否順利沽齊貨，取決於成交額，即市深（Ｄｅｐｔｈ），即有無人接貨，如果隻隻基

金都沽，你叫散戶去接嗎？



美國散戶也好似暫不喜股，橋水（Ｂｒｉｄｇｅｗａｔｅｒ）近日被人贖回了３５億美元，

橋水被逼沽貨，其資產價便下跌了１８﹒６％。



作為投資者，怎辦？有懷疑便退出，永遠是保本保金的良方。等９月１８日明朗後才再入市

，揸少兩日貨，不會賺少太多，但起碼可以安睡。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思。筆者會因應市況而買賣。）



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