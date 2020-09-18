《青工俠說－廖錦興》司法覆核

《青工俠說》「香港法治已死！」每當在政治訴求一方敗訴後，在鎂燈光下必要說出這一句

。縱然是發洩之言但絕大部分香港人仍相信香港法治仍在，法治一詞好像很簡單，在奉行法治的

地方，人民可訴諸根據當地法例公正地保障其個人權益的法律制度，但法治（ｒｕｌｅ ｏｆ

ｌａｗ）和依法而治（ｒｕｌｅ ｂｙ ｌａｗ）有非常大的差異。我反而想就香港現行的司法

監察制度鼓掌，香港人若對政府或當權者施政認為不公可有多種申訴的途徑，其中一種常見的是

司法覆核（Ｊｕｄｉｃｉａｌ Ｒｅｖｉｅｗ，ＪＲ），ＪＲ不僅有助於維護法治，亦能為行政

機關的良好管治建立不可或缺的基礎。每位市民都可以透過ＪＲ來要求法院糾正公共機構的錯誤

，在伸張公義和公平方面有非常重要的作用。律政司２０１８年的司法覆核概論顯示，過去幾年

伶年申請ＪＲ數目介乎１８２至２５９宗（除涉及免遣返保護聲請），２０１５年政府有最多敗

訴個案達４４％，而勝訴最多是在２０１８年達９３％。近年香港政治抗爭氣氛熱烈，在法律界

人士的協助下，不少市民都會就爭議性的事件作出ＪＲ，當中以同志平權及基建事件為主，而港

珠澳大橋的環評、鉛水事件和前特首的ＵＧＬ事件等則最為觸目，香港長洲有位「司法覆核王」

，在２０１４至２０１７年間申請了２１宗ＪＲ，花了納稅人共五千萬元法律援助服務。



其實普羅市民未必對ＪＲ這把尚方寶劍了解清楚，ＪＲ有別於上訴（Ａｐｐｅａｌ），一般

上訴時法院關注的是有關決定的是非曲直，是否明智，但提出ＪＲ，法院關注的只是其合法性。

簡單而言，上訴涉及的問題「是對是錯？」，而ＪＲ涉及的問題則是「合法還是不合法？」，而

且市民提出ＪＲ只有三個理由：

一）不合法（ｉｌｌｅｇａｌｉｔｙ）；

二）不合理（ｉｒｒａｔｉｏｎａｌｉｔｙ）；

三）程序不當（ｐｒｏｃｅｄｕｒａｌ ｉｍｐｒｏｐｒｉｅｔｙ）。



提出ＪＲ的市民若符合相關要求更可以申請法律援助。除ＪＲ外還有其他途徑可就行政決定

提出質疑或要求補償因行政失當而蒙受損失，如申訴專員、個人資料私隱專員、香港人權法案、

行政上訴委員會和其他審裁處及上訴委員會和調查研訊等。《香港青年工業家協會會長 廖錦興

》

