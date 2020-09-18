《專家之言－麥嘉嘉》港股欠明確方向成交不多，比亞迪趁調整買入

《專家之言》美國聯儲局一如市場預料，聯邦基金利率保持在０厘至０﹒２５厘之間，無變

動，加息路徑點陣圖中顯示，預計利率將維持至２０２３年。局方同時更改利率前瞻指引，主席

鮑威爾在８月底公布的新政策框架，採取平均通脹目標機制，允許通脹溫和地超越２％目標一段

時間後才會加息。

聯儲局同時發表最新經濟預測，看法較６月時樂觀，預期今年國內生產總值（ＧＤＰ）由６

月時估計收縮６﹒５％，調整至收縮３﹒７％；失業率由９﹒３％，調低至７﹒６％；年底的通

脹率由０﹒８％，上調至１﹒２％。美國經濟復甦預期持續強化，但無阻美元的趨勢性貶值。而

人民幣強勢則持續，見１６個月高。



＊港匯強勁，新股接踵而至帶動需求＊



港匯強勢持續，金管局本周三（１６日）承接美元沽出１５﹒５億港元，銀行體系結餘於今

日（１８日）升至２１０９﹒６３億元。市場人士預期，隨着新股接踵而來，加上臨近季結，將

進一步帶動港元需求，料港匯持續偏強並觸發金管局再度入市。單計９月至今，金管局已入市５

次，累計沽出１６７﹒８８億港元；自６月至今，合共沽出逾１１６３億港元。新股接踵而至，

帶動港元需求，港息大幅下跌機會不大。港股缺乏明確方向，惟大市成交向下，反映觀望氣氛濃

厚。



＊比亞迪擬分拆半導體業務釋放價值＊



個股方面，比亞迪（０１２１１）新研發的「刀片電池」（磷酸鐵鋰電池）性價比高，有望

獲國際車廠採用，帶動股價表現。比亞迪主要經營包括新能源汽車及傳統燃油車在內的汽車業務

、手機部件及組裝業務、二次充電電池及光伏業務，在２０２０上半年，三大業務的收入比例分

別為５２﹒４２％、３９﹒６２％和７﹒９６％。比亞迪單月汽車總銷量為３﹒６８萬輛，按年

增２％，按月增１７％。內地新能源汽車購置補貼政策延續至２０２２年底、推動新能源汽車在

城市公共交通等領域推廣應用，比亞迪首款搭載刀片電池的純電動車「漢」總定單達３萬，漢Ｅ

Ｖ達到６０５公里的續航里程，遠遠超過目前主流新能源汽車約４００公里的續航能力，或成爆

款車。汽車行業未來走向會是「雙循環＋新能源汽車」，中央汽車政策陸續提振汽車銷情，比亞

迪獲納入中國汽車工業協會公布的第二批參與新能源汽車下鄉活動的企業和車型名單。再加上，

比亞迪有意將其半導體業務分拆上市，一旦成事，將有助釋放公司價值，並推高公司估值。預期

９月、１０月的行業傳統旺季，股價調整將提供買入機會。《申萬宏源投資顧問服務部主管 麥

嘉嘉》（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）

