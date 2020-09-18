《新股上市》傳京東健康聘美銀瑞銀等安排上市，籌最少十億美元

《經濟通通訊社１８日專訊》外電引述市場消息人士指出，京東集團－ＳＷ（０９６１８）
分拆互聯網醫療業務京東健康集團在港上市，已物色投行安排上市事宜，包括美銀、瑞銀等等，
預期最早本月提交上市申請，集資最少１０億美元。（ｅｃ）
etnet財經.生活App精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android
|財經熱話19/09/2020
【大國博弈】美國周日起禁止下載TikTok和WeChat應用程式
|財經熱話18/09/2020
《股市一周》港股窄幅上落全周僅跌47點 科指升近3%跑贏
|中國故事18/09/2020
《神州經脈》傳TikTok擬上市 台海局勢緊繃 滬指返三千三
|財經熱話18/09/2020
《嚟緊炒Ｄ乜》維亞生物服務換股業務見成果 現價小注買入博破頂
|生財有道18/09/2020
【自願醫保】嫌標準Plan唔夠保障? 呢d計劃覆蓋夠全面!
|財經熱話18/09/2020
【疫情樓市】近萬伙新盤出擊 樓市無懼「疫風」轉勢在即？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰