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即市新聞

18/09/2020 17:14

《盤後部署》港股波動方向未明消息左右，十一黃金周在即主題炒作

　　《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股三大指數齊軟，納指領跌，市場關注今晚「四期結算
」。然而，Ａ場反覆向好，帶動恆指反覆靠穩上升，收報２４４５５點，升１１４點或升
０﹒４７％，盤中２４２９５至２４５０１之間上落；國企指數報９８０３點，升７０點或升
０﹒７３％；恆生科技指數報７３７１點，升７０點或升０﹒９６％。大市主板成交
１４４０﹒８８億元增加２２﹒４％。
　　Ａ場方面齊揚升，上證綜合指數收３３３８點，升６７點或升２﹒０７％。深證成分指數報
１３２４５點，升２２９點或升１﹒７７％。兩市成交共８３５６﹒８８億元人民幣增加約
１０﹒９％。

＊特朗普向支持規模更大刺激措施＊

　　美國總統特朗普轉向支持通過更大規模的防疫經濟刺激措施，稱希望較早前兩黨眾議員妥協
的１﹒５萬億美元更多，以致共和黨員對特朗普取態感到懷疑。據知，特朗普的要求較白宮與共
和黨人此前提出規模更大，但參議院金融委員會主席Ｃｈｕｃｋ　Ｇｒａｓｓｌｅｙ並不看好特
朗普要求，認為計劃是沒可能在參議院通過。
　　另外，美國民主黨總統候選人拜登表示，若英國違反與北愛爾蘭簽署和平協議，那美英貿易
協定將告吹。據了解，身為愛爾蘭裔美國人的拜登，十分重視《貝爾法斯特協議》，因他認為該
協議能為有效保障北愛爾蘭，為該區帶來和平。英國議會正在審議《內部市場法案》，法案被指
有違英國「脫歐」協議中有關北愛邊界問題的條款。英國「脫歐」進程再起波瀾，各方盤算，最
終出現硬脫歐機會大增，是為一大金融市場風險。

＊美國四期結算波動，台海局勢緊張＊

　　美股今晚將會迎來「四期結算」，當中包括指數期貨、股票指數期權、股票期權及股票期貨
，市場料較為波動。近期港股上升力有不逮，且美股波動，投資者應謹慎部署。再者，中美關係
緊張，最新風波由南海轉至台海，美國副國務卿克拉奇訪台，成為自１９７９年以來訪台最高層
級官員，解放軍東部戰區今天在台海組織實戰化演練，地區局勢緊張。港股下周料維持大幅波動
，若有任何負面消息，大市要再試二萬四關以至２３８００點水平；若居勢轉為穩定，且美股在
結算後回穩，港股可望重上２４８００位置，甚至再挑戰二萬五關。
　　接近十一黃金周，Ａ股料有會炒作，建議投資者可先部署消費股及內需股作短線炒作，例如
是海底撈（０６８６２）、ＩＭＡＸ　ＣＨＩＮＡ（０１９７０）等。（ｊｃ）

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